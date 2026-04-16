23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na az bir süre kala, belediyeler çeşitli organizasyonlar düzenlemek amacıyla hazırlıklarına tam gaz devam ediyorlar. İzmir belediyeleri de hazırlıklarını sürdürürken, Bayraklı Belediyesi de önemli bir organizasyona imza atacak. Bayraklı Belediyesi tarafından çocuklara yönelik satranç turnuvası düzenlenecek.

3 yaş kategorisi yarışacak!

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenecek olan satranç turnuvasında; 8 yaş, 10 yaş ve 14 yaş kategorileri yarışacak. Küçük satranç tutkunları, 18 Nisan Cumartesi ve 19 Nisan Pazar günü Şehit Ümit Boz Düğün Salonu'nda keyif dolu bir mücadele yaşayacaklar. Başvurular www.ismir.tsf.org.tr adresi üzerinden online bir şekilde gerçekleştiriliyorken, son başvuru tarihi ve saati ise 17 Nisan Cuma saat 13.00 olarak açıklandı.

Bayraklı Belediyesi'nden açıklama!

Satranç turnuvasına yönelik Bayraklı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu, zekâ ve strateji dolu bir turnuvayla büyütüyoruz.

Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlediğimiz Satranç Turnuvası’nda çocuklarımız hem yarışacak hem de keyifli bir deneyim yaşayacak." ifadeleri kullanıldı.