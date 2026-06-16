İzmir’in Çiğli ilçesinde eski eşi Demet Akarsu’yu bıçaklayarak öldürdüğü iddiası çerçevesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edilen Halil Tezkorkmaz’ın davasında yeni tanık ifadeleri dosyada kendine yer buldu. Mahkemede söz alan Akarsu’nun yakın arkadaşı, hayatını kaybeden kadının evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını ve sürekli korku içinde yaşadığını ifade etti.

Bıçaklanarak hayatını kaybetmişti!

Olay, 19 Temmuz 2025 tarihinde Çiğli’nin Balatçık Mahallesi’nde gerçekleşmişti. İddialar çerçevesinde Demet Akarsu ile eski eşi Halil Tezkorkmaz arasında meydana gelen tartışma kısa sürede şiddet halini almıştı. Tezkorkmaz’ın Akarsu’yu defalarca bıçakladığı iddia edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarının ardından adrese polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Demet Akarsu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemelerde Akarsu’nun vücudunda 31 bıçak darbesi bulunduğu ifade edilmişti.

Çarpıcı tanıklık!

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam eden davanın son duruşmasında, Demet Akarsu’nun yaklaşık 24 yıllık arkadaşı S.G.'ye tanık olarak başvuruldu.

Mahkemede ifadesine başvurulan tanık, Akarsu’nun evlilik süreci boyunca şiddet gördüğünü iddia ederek şunları anlattı:

“Demet evliliklerinin ilk gününden itibaren şiddet görüyordu. Sürekli onunla iletişim kurmaya çalışıyordum. Bana korktuğunu söylüyordu. Sanık bizim görüşmemizi de istemiyordu.”

Suçlamaları kabul etmedi!

Duruşmada konuşan sanık Halil Tezkorkmaz ise tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Tanıkların doğruyu söylemediğini iddia eden sanık, yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu sözlerine ekledi.

Eylül ayına ertelendi!

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti tarafından ara karar açıklanırken, sanık Halil Tezkorkmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.