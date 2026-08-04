Son Mühür/Hüseyin Demir Samsun'da organize edilen Türkiye Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) Türkiye Finallerinde Göztepe Spor Kulübü’nün milli sporcusu Merve Mengüberti, 400m Karışık branşında 05:16.70 yüzerek 14 Yaş Türkiye Şampiyonu oldu. Üst üste kırdığı rekorlarla dikkat çeken genç sporcu, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği madalyalarla Göztepe’nin ve İzmir’in gururu olan Mengüberti’nin en büyük hedefi olimpiyatlarda yer almak. Henüz 14 yaşında büyük başarılar imza atan genç sporcu, Göztepe ailesine ve antrenörlerine teşekkür etti.

“Göztepe’nin ve İzmir’in büyük gururu”

Elde ettiği madalyalarla büyük sevinç ve gurur yaşayan, Göztepe’nin ve İzmir’in büyük gururu olan Merve Mengüberti, “Açıkçası; benim için zor bir yarışma oldu. İlk etapta, istediğim gibi başlayamadım sonra durumu toparladım. Turnuvada açık yaş grubu olduğu için bütün yaş kategorileri katılım gösterdi. Rekabet ve mücadele üst seviyede yer aldı. Her yarışma birbirinden keyifli oldu. Göztepe Spor Kulübü’nden birçok sporcu mücadele etti. Madalya kürsüsüne çıktığımda gururlandığımı söyleyebilirim. Göztepe’yi ve İzmir’i başarıyla temsil ettiğim için kendimle gurur duyuyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı madalya kürsüsünde okutmak bizi çok mutlu etti” diye konuştu.

“Spor yaparken keyif alıyorum”

Sporu büyük tutku ve keyifli yaptığını belirten milli sporcu Merve Bengüberti, “Milli mayo ile uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek tarif edilemez bir duyguyu barındırıyor. Benim şu ana kadar en iyi derecem oldu. Şimdiye kadar en iyi derecemle kariyer rekorumu kırdım. Yaptığım işten her zaman keyif alıyorum. Okul eğitimimle sporu ilerletmek bazen zor oluyor. Sporu, severek ve tutkuyla yaptığım için başarılı oluyorum” şeklinde konuştu.

“Göztepe Spor Kulübü’nün antrenörleri çok değerli”

Her zaman daha üst seviyelerde yer almak istediğini vurgulayan İzmir’in gururu Mengüberti,“Göztepe Spor Kulübü’nün sporcusu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Antrenörlerim sayesinde kendimi her zaman geliştiriyorum. Bizi her zaman düşünüyorlar... Bireysel gelişimimizde antrenörlerin çok büyük etkisi var. Bizimle sürekli ilgileniyorlar, üstümüze çok düşüyorlar. Kulübümüzün sporcuları çok başarılı ve beni sürekli motive ediyor. Göztepe Spor Kulübü, köklü bir camia ve antrenör grubu da her zaman çok bilinçli antrenman metotlarını uyguluyor. Kısa sürede gelişim göstererek hem Göztepe’de hem milli takımda daha iyi seviyelere gelmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Emre Sakçı ile Kuzey Tunçelli’yi örnek alıyorum”

Emre Sakçı ve Kuzey Tunçelli’yi örnek aldığını söyleyen Merve Mengüberti, “Türkiye’de maalesef eğitim ve sporu bir arada yönetmek bazen zor olabiliyor. Sadece yüzme değil herhangi bir sporla uğraşıyorsanız işiniz zor. Göztepe takımında voleybolda ve diğer branşlarda yer alan arkadaşlarım var. Onlarda eğitim ve sporda zorluklarla karşılaşabiliyor. Benim örnek aldığım sporcular arasında; Emre Sakçı, Kuzey Tunçelli yer alıyor. Rol model olan sporcuların azmi ve yaşattığı duygular çok değerli” dedi.

“En büyük hayalim olimpiyatlar”

En büyük hayalinin olimpiyatlar olduğunu söyleyen Merve Mengüberti, “Bizim sezonumuz yavaş yavaş bitiyor. Öncelikle derecelerimi daha üst seviyelere taşımak istiyorum. Hedeflerim her zaman üstlerde yer alıyor. Daha güzel yarışmalara giderek yine madalyaları toplamayı hedefliyorum. Olimpiyatlara gitmek her sporcunun büyük hayalidir. En büyük hedefim tabi olimpiyatlara katılmak. Yarışmalardan önce iletişimimle, sevdiğim insanlarla konuştuğumda kendimi iyi hissediyorum. Büyük Göztepe ailesine ve beni destekleyen tüm İzmirlilere çok teşekkür ediyorum” diye sözlerini sonlandırdı.