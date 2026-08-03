Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının belli olmasının ardından milyonlarca genç için tercih dönemi heyecanı yaşanıyor. Adaylar kazandıkları şehirlere gitmeden önce barınma imkanlarını detaylıca araştırıyor. Ön lisans ve lisans programlarında eğitim görecek öğrencilerin en büyük güvencesi devlet yurtları oluyor. Devlet desteğiyle uygun fiyatlı barınma fırsatı yakalamak isteyen gençler, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde açıklanacak güncel tarifeleri yakından takip ediyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü henüz yeni fiyatları belirlemediği için gözler resmi kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi.

GSB KYK YURT FİYATLARI NE KADAR, AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin güncel KYK yurt ücretlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz duyurmadı. Yeni döneme ait fiyat tarifesinin, YKS yerleştirme sonuçlarının kesinleşmesi ve yurt başvuru ekranlarının açılmasıyla birlikte netleşmesi bekleniyor. Öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden yaparken, kalacakları yurdun aylık ödeme tutarını da aynı dönemde öğrenecek. Fiyatlar her yıl yurtların sahip olduğu olanaklara, odalardaki yatak kapasitesine ve binanın fiziksel şartlarına göre güncelleniyor. Bakanlık yurtları 1. Tip ile 6. Tip arasında altı farklı kategoride değerlendiriyor ve her bir kategori için ayrı bir aylık ücret uyguluyor.

KYK 1., 2., 3., 4., 5. VE 6. TİP GSB YURT ÜCRETİ AYLIK KAÇ LİRA?

Güncel rakamlar henüz ilan edilmediği için öğrenciler geçmiş dönemin ücret tarifesini referans alıyor. Bir önceki eğitim döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı en düşük yurt ücretini 1. Tip odalar için 750 TL olarak uyguladı. En yüksek donanıma ve imkana sahip 6. Tip yurtların aylık ödemesi ise 1.250 TL seviyesinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın aylık yurt ücretleri tam liste halinde şu şekilde uygulandı:

TİP: 750 TL

TİP: 850 TL Borsada beklentiler boşa çıktı: Uzman isim satış baskısının perde arkasını açıkladı İçeriği Görüntüle

TİP: 850 TL

TİP: 1050 TL

TİP: 1150 TL

TİP: 1250 TL



Öğrenciler kendi bütçelerine uygun tercihleri yaparken,