Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ait enflasyon rakamlarını açıklayarak milyonlarca memur ve emeklinin yakından takip ettiği altı aylık hesaplama sürecini başlattı. Yılın ikinci yarısının ilk verisi olan temmuz enflasyonu, ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranları için kritik bir temel oluşturuyor. Temmuz ayına ait tüketici fiyat endeksinin belli olmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk zam oranı netleşirken, memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı hesabı masaya geldi. Gözler şimdi ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak yeni verilere döndü. Her ayın başında duyurulacak yeni enflasyon rakamları, ocak ayında ceplere girecek maaş artışını kademe kademe şekillendirecek.

1 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayında tüketici fiyat endeksinin aylık yüzde 1,78 oranında arttığını açıkladı. Bu oranın duyurulmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayı itibarıyla yüzde 1,78 zammı şimdiden garantiledi. Bu tutar nihai zam oranını ifade etmiyor. Yapılacak asıl zam Ocak 2027 maaşlarına yansıyacağı için önümüzdeki beş ayın enflasyon verileri birikimli olarak bu rakama eklenecek. Memur ve memur emeklileri için ise temmuz ayı itibarıyla henüz bir enflasyon farkı oluşmadı. Kamu çalışanlarının enflasyon farkına hak kazanabilmesi için yılın geri kalan kısmında yüzde 5,13 oranında daha enflasyon rakamının ortaya çıkması gerekiyor.

2027 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık enflasyon toplamı kadar doğrudan zam alıyor. Temmuz ayında açıklanan yüzde 1,78'lik veri, emeklilerin cebine girecek ilk kesinleşmiş rakam oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaş artış sistemi daha farklı işliyor. Memurlar, ocak ayında halihazırda belirlenmiş olan toplu sözleşme zammını alacak. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon rakamları belirli bir eşiği aşarsa, aşan kısım kadar enflasyon farkı maaşlara eklenecek. Şu anki tabloda memurlar enflasyon farkı elde edemedi. Yıl sonuna kadar açıklanacak veriler memurların alacağı net enflasyon farkını belirleyecek.