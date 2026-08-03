Düğün Dernek 2 Leyla rolünü Açalya Samyeli Danoğlu üstlendi. Oyuncu, aynı zamanda 2012 Miss Turkey birincisi olarak tanınıyor.

Karakterin gerçek adı ve oyuncunun kim olduğu sıkça soruluyor. Filmdeki yeri de bu ilginin nedenlerinden biri.

Düğün Dernek 2 Leyla filmde nasıl bir karakter?

Leyla, hikâyede otel resepsiyonunda çalışan bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Yan karakter olmasına rağmen olay örgüsündeki ağırlığı hayli fazla.

Ahmet Kural'ın canlandırdığı Tüpçü Fikret, film boyunca Leyla'nın ilgisini kazanmaya çalışıyor. Bu çaba, yapımın en çok gülünen sahnelerini doğuruyor.

İkili arasındaki diyaloglar mizah dozunu yükseltiyor. Fikret'in beceriksiz girişimleri de karakterin hafızalarda kalmasını sağlıyor.

Açalya Samyeli Danoğlu'nun hayatı ve kariyeri

Oyuncu 5 Kasım 1991'de Almanya'nın Münchberg kentinde doğdu, 34 yaşında. Annesi Tekirdağ'ın Hayrabolu, babası ise Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden.

Eğitim hayatını Türkiye'de sürdürdü. Tekirdağ Anadolu Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Almanca Mütercim-Tercümanlık bölümünde okudu. Üç kardeşi bulunuyor, ailesi halen Tekirdağ'da yaşıyor.

Kariyerinde dönüm noktası 2012'de geldi. Miss Turkey yarışmasında birinci olarak Türkiye Güzeli unvanını kazandı, aynı yıl Çin'de düzenlenen Miss World organizasyonunda ülkeyi temsil etti.

Modelliğin ardından oyunculuğa geçiş yaptı. İlk dikkat çeken işi İşler Güçler dizisindeki Zeynep Şimşek karakteri oldu. Sinemadaki adımını ise 2013 yapımı ilk Düğün Dernek filmiyle attı.

Filmin konusu ve gişe rekoru

Düğün Dernek 2: Sünnet, 2015 yılında vizyona girdi. Yönetmenliğini ve senaryosunu Selçuk Aydemir üstlendi.

Hikâyede İsmail, bu kez torununun sünnet düğününü unutulmaz kılmak istiyor. Fikret ve Çetin'in de işin içine girmesiyle sıradan bir organizasyon kontrolden çıkıyor.

Kadroda Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Şinasi Yurtsever, Devrim Yakut ve Barış Yıldız gibi isimler bulunuyor. Nükhet Duru, Mustafa Keser ve Ali İhsan Varol da konuk oyuncu olarak göründü.

Film gösterime yaklaşık 1.200 salonda başladı, kısa sürede 1.400 salona ulaştı. İlk üç günde 1 milyon 380 bini aşkın seyirciye ulaşarak 2015'in en çok izlenen yerli yapımı oldu.