Son Mühür - Beşiktaş’ta Süper Lig’in dördüncü sırada tamamlanmasının ardından yapılan kritik görüşme sonrası ayrılık kararı çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, kulüp tesislerinde başkan Serdal Adalı ile bir araya geldi.

Takımdan resmi açıklama yapılacak

Beşiktaş’ta geleceği uzun süredir tartışılan teknik direktör Sergen Yalçın, özellikle kupada oynanan Konyaspor maçının ardından artan taraftar tepkileri sonrası yapılan görüşmenin ardından görevinden ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Yalçın'ın karnesi

Sergen Yalçın, Beşiktaş’taki ikinci döneminde toplam 39 maçta takımın başında görev yaptı. Siyah-beyazlı ekip bu karşılaşmalarda şu sonuçları aldı:

20 galibiyet - 10 beraberlik - 9 mağlubiyet

1.79 puan ortalaması aldı

Deneyimli teknik direktör, ikinci görev döneminde maç başına 1.79 puan ortalaması elde etti. Ancak sezon boyunca yaşanan puan kayıpları ve dalgalı performans, ayrılık kararının alınmasında etkili oldu. Ayrıldığı görüntüler paylaşıldı Ayrılık kararırın arından Yalçın'ın Nevzat Demir Tesisleri'nden aracıyla ayrıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve taraftarlar arasında gündem oldu. Yeni hoca kim olacak? Beşiktaş’ta yeni teknik direktörün kim olacağı şimdiden gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Siyah-beyazlı yönetimin, kısa süre içerisinde yeni teknik adam konusunda kararını vermesi bekleniyor.