İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında bu yıl kelimenin tam anlamıyla görsel bir şölen yaşandı. Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin törenin finalinde sergilediği step ve kule gösterisi, alanı dolduran binlerce vatandaşı ayağa kaldırdı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda organize edilen resmi kutlama programının başlangıcı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla verildi. Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Serkan Atlan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Kılınç törende hazır bulundu. Siyasi parti temsilcileri, gaziler ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri de gençlerin bayram heyecanına ortak oldu.

Sahada adım atacak yer kalmadı

Saygı duruşunun ardından gökyüzüne yükselen İstiklal Marşı ile coşku tırmandı. Kaymakam Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sahaya inerek tören alanını dolduran öğrencileri ve Selçuk halkını selamladı.

Açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Kılınç, 19 Mayıs ruhunun Türkiye'nin geleceği olan gençlerin omuzlarında yükselmeye devam edeceğini vurguladı. Konuşmaların hemen ardından ise sahne, ilçedeki turnuvalarda ter döken şampiyonlarındı. Kültürel yarışmalarda ve spor müsabakalarında dereceye giren başarılı öğrencilere madalya ve kupalarını protokol üyeleri takdim etti. Kürsüde tam bir gurur tablosu vardı.

Gençler insan kulesi kurdu

Ödül seremonisinin bitmesiyle birlikte sahada hareketlilik arttı. Genç sporcular, engebeli kısa mesafe koşusu, halk oyunları ve jimnastik performanslarıyla izleyicilere enerjisi yüksek anlar yaşattı.

Törenin kapanışını yapan Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise hafızalardan silinmeyecek bir finale imza attı. Zorlu bir koreografi eşliğinde senkronize step yapan gençler, gösterinin zirve noktasında birbirlerinin üzerine tırmanarak dev bir insan kulesi oluşturdu. Güvenlik ve estetiğin birleştiği bu nefes kesen kule gösterisi, meydandaki vatandaşlar tarafından dakikalarda ayakta alkışlandı. Selçuk'taki kutlamalar, bu unutulmaz final seremonisiyle son buldu.

