İzmir'in işgalini anlatan romanlar, Milli Mücadele edebiyatının omurgasını oluşturuyor. Bu eserler hem işgalin yarattığı travmayı hem de Kuvayı Milliye ruhunun nasıl filizlendiğini farklı kahramanlar üzerinden okuyucuya aktarıyor. Bazıları cephede, bazıları hastanede, bazıları ise bir kasaba meydanında geçiyor. Ancak hepsinin ortak duygusu aynı; kayıp, öfke ve direniş.

Ateşten Gömlek neden bu kadar önemli?

Halide Edip Adıvar'ın 1922'de İkdam gazetesinde tefrika edilen Ateşten Gömlek, Türk edebiyatında Kurtuluş Savaşı'nı konu alan ilk roman. Yazar, savaşın canlı tanığı olduğu için anlattıkları yaşanmışlığın gücünü taşıyor. Romanın baş kişisi Ayşe, İzmir'in işgali sırasında kocasını ve oğlunu Yunan askerlerine kurban verir. İstanbul'a akrabası Peyami'nin yanına sığınır. Binbaşı İhsan ile birlikte Anadolu'ya geçip Kuvayı Milliye saflarında görev alır.

Ayşe Eskişehir ve Polatlı sahra hastanelerinde hasta bakıcılık yaparken hem Peyami hem de İhsan ona aşık olur. Ancak Ayşe, evlilik teklifine cevabını ancak İzmir kurtulduktan sonra vereceğini söyler. Bu yanıt, roman boyunca süren beklentinin de simgesi.

Halide Edip'in diğer eserleri hangileri?

Halide Edip'in 1926'da yayımlanan Vurun Kahpeye'si de işgal döneminin başka bir yüzünü gösterir. Anadolu'da küçük bir kasabaya öğretmen olarak atanan idealist Aliye, hem cehalete hem işgale karşı mücadele eder. Vatan haini diye damgalanması, dönemin trajedisini özetler. Yazarın hikaye kitabı İzmir'den Bursa'ya ise işgalin günlük hayata yansımalarını kısa metinlerle aktarır.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun 1928 tarihli Sodom ve Gomore romanı ise İstanbul'un işgal yıllarındaki yozlaşmış sosyeteyi merkeze alır. İngiliz subay Geral ile Türk kızı Leyla'nın hikayesi üzerinden işgalin ahlaki çürümüşlüğünü serer. Karaosmanoğlu'nun Bir Serencam adlı hikaye kitabı da Yakup Kadri'nin işgal acılarına eğildiği önemli bir eser.

Sonraki kuşağın eserleri nasıl şekillendi?

Samim Kocagöz'ün 1962'de basılan Kalpaklılar romanı, İzmir'in işgali sonrası başlayan direniş hareketlerini ve milli bilincin uyanışını Anadolu'nun farklı kesimlerinden insanlar üzerinden anlatır. Devamı niteliğindeki Doludizgin de aynı çizgide bir eser.

Kemal Tahir'in Esir Şehrin İnsanları ve Esir Şehrin Mahpusu ikilisi İstanbul üzerinden işgal psikolojisini derinleştirir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler romanı, ana karakter Cemal'in işgal İstanbul'unda gözlemlediği dönüşümleri estetik bir dille aktarır. Tarık Buğra'nın Küçük Ağa romanı da Kurtuluş Savaşı'nın Anadolu cephesindeki etkilerini ele alan başyapıtlardan.

Bu eserler bir araya geldiğinde, İzmir'in işgalinden başlayıp Anadolu'nun kurtuluşuna uzanan tarihsel hattın edebi tanıklığını oluşturuyor.