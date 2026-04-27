Trendyol Süper Lig'in bitimine az bir süre kala, kulüpler yeni sezon planlamaları kapsamında hamleler yapmaya devam ediyor. Transfer sezonu öncesinde takımlara hangi oyuncuların geleceği ve takımdan hangi oyuncuların gideceği merak konusu olurken, genç yetenekleri parlatmasıyla tanınan İzmir ekibi Göztepe'de hamleleri merakla beklenen takımlar arasında yer alıyor. Son olarak Romulo Cardoso'yu yüksek bir bonservis bedeliyle Alman ekibi RB Leipzig'e satan Göztepe'nin önümüzdeki sezon için yapacağı transferler ise merak konusu. Bu kapsamda, Göztepe'nin yeni sezon öncesinde hamle hazırlıklarına şimdiden başladığı öğrenildi.

17 yaşındaki yıldız adayı deneme antrenmanlarında!

Gana Premier Lig ekiplerinden Medeama forması giyen 17 yaşındaki Fuzy Taylor'ın Göztepe ile deneme antrenmanlarına çıktığı öğrenildi. Dış basında yer alan haberlere göre, Taylor'ın antrenmanlarda göstereceği performanslara göre Göztepe'deki geleceği şekillenecek.

Ön libero mevkiinde forma giyiyor!

17 yaşındaki Fuzy Taylor, ön libero mevkiinde forma giyerken, 75 bin Euro'luk piyasa değeriyle dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen dikkatleri üzerine çeken Fuzy Taylor'ın bir sonraki durağının Türkiye olup olmayacağı merak konusu.