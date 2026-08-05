Trendyol Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Bodrum FK’den 23 yaşındaki hücum oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar’ı renklerine bağlayarak yaz transfer dönemindeki altıncı takviyesini resmen açıkladı.

Kadro her bölgede yenilendi

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan İzmir temsilcisi, ilk olarak santrfor hattını Sinclair Armstrong ile takviye etmiş, ardından bir diğer forvet Andre Henrique imza atmıştı.

Orta sahaya Alex Matos’u monte eden yönetim, savunmaya Noah Sonko Sundberg’i eklerken kale çizgisini ise Luka Gugeshashvili’ye teslim etti. Son olarak Gökdeniz Bayrakdar’ın katılımıyla altı transfer sayısına ulaşan Göztepe’nin, yeni sezon başlamadan önce birkaç bölgeye daha oyuncu alması bekleniyor.

Üç isim yuvadan ayrılabilir

Gelen oyuncuların yanı sıra takımdaki bazı isimlere gelen teklifler de kulübün gündeminde. Kadroda yer alan Dennis, Juan ve Arda Okan’a çok sayıda kulübün talip olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin, kulüp şartlarına uygun teklifler gelmesi durumunda bu oyuncuların gidişine onay vereceği belirtildi. Takımdan ayrılık yaşanması halinde, boşalan mevkilerin aynı kalitede transferlerle doldurulması planlanıyor.