Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla başlamayı amaçlayan İzmir ekibi Göztepe, transfer çalışmalarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcu Gökdeniz Bayrakdar'ın kadroya katıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Süper Lig tecrübesiyle İzmir ekibine geliyor!

23 Kasım 2001 tarihinde Kocaeli'de doğan Gökdeniz Bayrakdar, kariyerinde son olarak Bodrum FK formasını terletti. Hücum hattında farklı pozisyonlarda boy gösterebilen genç futbolcu, bugüne kadar Süper Lig'de 101 karşılaşmada forma terleterek önemli bir tecrübe elde etti. Çok yönlü yapısıyla göze çarpan Gökdeniz'in, teknik ekibe farklı bölgelerde alternatif oluşturması amaçlanıyor.

Milli takım formasını da terletti!

Kulüp kariyerinin yanı sıra milli takım seviyesinde de boy gösteren Gökdeniz Bayrakdar, Türkiye U21 ve U19 Milli Takımları'nın formasını toplam 15 maçta giydi.

'Hoş geldin' mesajı

Sarı-kırmızılı kulüp, transfer açıklamasında Gökdeniz Bayrakdar'a "ailemize hoş geldin" derken, yeni sezonda Göztepe formasıyla başarılarla dolu bir kariyer geçirmesi dileklerini iletti.