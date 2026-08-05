Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçtiğimiz aylarda uzun yıllar çeşitli kademelerde görev aldığı partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Özgür Özel öncülüğünde kurulan YENİ Parti’ye geçtiğini açıklayan Güzelbahçe Meclis Üyesi Çağlayan Bilgen, Son Mühür’e yaptığı açıklamalarda partisine yönelik ilgiyi ve beklentiyi değerlendirdi.

Çağlayan Bilgen: Güzelbahçe CHP’de yoğun bir kopuş yaşanıyor

Güzelbahçe’de CHP’den ciddi bir kopuş yaşandığını söyleyen ve ilçe siyasetinde önemli birçok önemli ismin partisinden istifa ederek YENİ Parti’ye katıldığının altını çizen YENİ Parti Güzelbahçe Meclis Üyesi Çağlayan Bilgen, vatandaşın partiye üye olmak için gün saydığını aktararak, “Güzelbahçe’de, Cumhuriyet Halk Partisi’nden yoğun bir kopuş var.

Daha önceleri CHP’de faaliyet yürüten, çalışma yürüten pek çok isim partisinden istifa etti. Mecliste sadece iki meclis üyesi CHP’de kaldı diğerleri YENİ Parti’ye geçti. Aynı şekilde dışarıdaki vatandaştan da partimize yoğun bir ilgi var, benim muhatap olduğum insanlar, esnaflar herkes bana YENİ Parti üyeliğinin ne zaman başlayacağını soruyor yani partisiz insanlar dahi üye olmak için gün sayıyor” şeklinde konuştu.

“YENİ Parti iktidara koşuyor”

Son olarak, başta emekliler ve işçiler olmak üzere her kesimden vatandaşın bütçesine göre YENİ Parti’ye bağış yaptığını vurgulayan Bilgen, partinin iktidara yürüdüğünü kaydetti ve sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Emekliler, işçiler her kesimden vatandaş bütçesine göre YENİ Parti’ye bağış yapıyor bu bir yerde halkın teveccühü ile yapılan bir adımdır. Benim inancım bu ay içerisinde yapılan bağış miktarının 1 milyarı geçeceğine yönelik olacaktır. Bu partinin yakında yapılacak ilk seçimlerde iktidar olması önemli ve ben böyle olacağını düşünüyorum. YENİ Parti iktidara koşuyor”