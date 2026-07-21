22 Temmuz 1980'de Hollanda'nın Katwijk kentinde doğan eski futbolcu, kariyeri boyunca genellikle forvet ve kanat pozisyonlarında görev aldı. Çalışkanlığı ve mücadeleci yapısıyla tanınan oyuncu, uzun yıllar Hollanda Milli Takımı'nda sahaya çıktı ve 2010 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan kadronun kritik isimleri arasına adını yazdırdı. İngiltere Premier Lig maceralarının ardından Türkiye'ye adım atan yıldız oyuncu, sarı-lacivertli kulüpteki dönemi ve antrenörlük kariyeriyle spor dünyasındaki varlığını sürdürüyor.

DİRK KUYT KİMDİR?

Futbol hayatına ülkesinin Utrecht takımında başlayan Kuyt, ardından Feyenoord'a geçti. Sonrasında İngiltere Premier Lig'in önemli ekiplerinden Liverpool'a transfer olarak adını geniş kitlelere duyurdu. Hücum hattında görev almasına rağmen takım savunmasına verdiği üst düzey destek ve oyun içindeki liderliğiyle hafızalara kazındı.

DİRK KUYT FENERBAHÇE'DE HANGİ YILLARDA OYNADI?

Yıldız oyuncu, 2012 yılında Liverpool'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli formayı 2012 ile 2015 yılları arasında tam üç sezon boyunca terletti. Bu süreçte Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında 100'ün üzerinde karşılaşmada görev aldı. Hem attığı kritik goller hem de takım arkadaşlarına verdiği destekle taraftarların unutamadığı isimler arasına girdi.

DİRK KUYT FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYON OLDU MU?

Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla kupa sevinci yaşadı. 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan kadronun en önemli parçalarından biri olarak ligde zirveye ulaşılmasında büyük pay sahibi oldu. Aynı zamanda 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan efsanevi kadroda da başarıyla mücadele etti.

DİRK KUYT'IN ŞİMDİKİ GÖREVİ NEDİR?

Futbolculuk kariyerini noktalayan tecrübeli isim, spor dünyasındaki mesaisini saha kenarında harcıyor. Dirk Kuyt şu anda İsmail Kartal'ın birinci yardımcı antrenörü olarak görev yapıyor