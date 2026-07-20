Yeni sezon öncesinde kadrosunu planlamayı sürdüren Göztepe Hentbol, iç transferde önemli bir hamleyle adından söz ettirdi. Göztepe Hentbol tarafından yapılan açıklamada, orta oyun kurucu pozisyonunda boy gösteren Özge Yakar ile bir sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli oyuncunun önümüzdeki sezonda da takımın formasını terleteceğini açıkladı.

Yeni sezonda da Göztepe formasını terletecek!

1996 doğumlu hentbolcu, yeni sezonda da Göztepe'nin başarısı için mücadelesini devam ettirecek. Göztepe Hentbol'un, Özge Yakar'a yeni sezonda başarı dileklerinde bulunulurken, iç transfer çalışmalarının planlanan program çerçevesinde devam ettiği mesajı iletildi.

Göztepe Hentbol tarafından yapılan açıklamada, "Orta oyun kurucu pozisyonunda oynayan 1996 doğumlu oyuncu Özge Yakar ile bir sezonluk daha sözleşme imzaladık.

Yeni sezonda da şanlı formamızla başarılar Özge" ifadeleri kullanıldı.