Son Mühür/Hüseyin Demir Hentbol Kadınlar Süper Lig’de büyük heyecanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Göztepe Spor Kulübü, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Üst üste yaptığı transferler ile taraftarlarını heyecanlandıran İzmir temsilcisi iç ve dış transferde hareketli günlerden geçiyor. Göz-Göz, son olarak sol oyun kurucu pozisyonunda görev alan Berfin Havinsu Zengin’i transfer etti. Başarılı oyuncu bir yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyecek. Geçen sezonki üstün performansıyla dikkat çeken Berfin Havinsu Zengin’in önümüzdeki sezonki performansı merak ediliyor. 2004 doğumlu genç oyuncu Göztepe formasıyla şampiyonluğu hedefliyor. Göztepe Spor Kulübü’nün hentbol şubesi çeyrek asırdır faaliyetlerine devam ediyor. 2026-2027 sezonunda hem erkekler hem kadınlar kategorisinde sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar iki kulvarda üst sıraları hedefliyor. Başkan Emre Artkıy yönetiminde Göztepe Spor Kulübü’nün en büyük hedefi Avrupa Kupaları’nda mücadele etmek.

Muhabir: Hüseyin Demir