Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de büyük heyecanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Transfer dönemini hareketli geçiren Göztepe Spor Kulübü, üst üste yaptığı transferler ile taraftarlarını heyecanlandırıyor. Sarı-kırmızılılar, sol bek ve defans pozisyonunda bir futbolcu almak isterken merkez orta saha için Brezilya Serie A ekibi Athletico Paranaense takımında forma giyen Felipinho Costa ile görüşüyor. Sambacıyı transfer listesine dahil eden İzmir temsilcisi, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Edinilen bilgilere göre Göz-Göz, Athletico Paranaense'de forma giyen Felipinho'ya kancayı attı.

“Sambacının çok yönlü özelliği dikkat çekiyor”

Felipinho’nun çok yönlü özelliği ve oyun bilgisi teknik direktör Stanimir Stoilov için cazip geliyor. Merkez orta saha pozisyonunda oynaması ve sahayı iyi okumasından dolayı İzmir temsilcisi, transfere olumlu bakıyor. Göztepeli yöneticiler ile Brezilyalı menajerler görüşmelerini sürdürüyor. İki taraf şartlarda ve koşullarda anlaşırlarsa sambacının İzmir’e gelmesi bekleniyor. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Göztepe Spor Kulübü’nün ilk önceliği kaleci, sol bek ve stoper olacak. Felipinho Costa, aynı zamanda sol bek ve ön libero pozisyonunda oynuyor. Öte yandan Göztepeli menajerler ve teknik ekip 10 numara için genç ve potansiyelli oyuncu arayışını sürdürüyor.

“Felipinho Costa ile görüşmeler devam ediyor”

1,83 metre boyundaki Felipinho Costa, çok yönlü özelliğiyle dikkat çekiyor. Hem defansif hem ofansif kimliğiyle Göztepe’ye katkı verebilecek oyuncu teknik direktör Stanimir Stoilov’un oyun sistemine kısa sürede adapte olabilir. 2025-2026 sezonunda Brezilya Seri A’da toplam 7 maça çıkan sambacının golü yok. Göztepe Spor Kulübü’nün oyuncu tarama ekipleri Brezilya’da ve Afrika’da faaliyetlerine devam ediyor. Süper Lig’de gelir-gider dengesini verimli bir şekilde yöneten Başkan Rasmus Ankersen ve ekibi sürdürülebilir finansal yapıyla örnek oluyor. Bonservisi düşük, genç ve potansiyelli oyuncuları transfer eden Göztepe Spor Kulübü, Romulo ve Emerson gibi oyuncuları Avrupa pazarına gönderiyor.

“Göztepe Slovenya’da Lige hazırlanıyor”

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren Göztepe Spor Kulübü, dün gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını tamamladı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, rejenerasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar şut çalışmasıyla antrenmanı bitirdi. Yeni oyuncuların takıma dahil olmasıyla İzmir temsilcisindeki pozitif enerjinin sahaya yansıması dikkat çekti. Hazırlık maçlarında 3’de 3 yapan Göztepe, Slovenya’da son hazırlık maçına çıkacak.