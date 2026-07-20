Son Mühür/Hüseyin Demir Kadınlar Hentbol Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe Spor Kulübü, transferde hareketli günlerden geçiyor. İç ve dış transferde önemli oyuncuları takıma transfer eden İzmir temsilcisi, kaleci pozisyonunda görev alan Yaren Berfe Göker ile anlaştı. Deneyimi ve tecrübesiyle takıma liderlik yapması beklenen Göker, sarı-kırmızılıların savunma hattını güçlendiriyor. Başarılı milli sporcu ay-yıldızlı formayla ülkemizde birçok maçta temsil etti. Milli kaleci Avrupa Hentbol Şampiyonasında ve Akdeniz Oyunlarında mücadele etti. Deneyimli hentbolcu daha önceden Osmangazi Belediyespor, Üsküdar Belediyespor ve Kastamonu Belediyesi GSK takımlarında oynadı. Deneyimli oyuncunun önümüzdeki sezon Göztepe performansı merak ediliyor.

“Göztepe hentbolda güçleniyor”

İzmir temsilcisi hentbolda önemli başarılara imza atarken 2026-2027 sezonunda hem erkelerde hem kadınlarda Süper Lig’de mücadele ediyor. Çeyrek asırdır hentbolda faaliyetlerini sürdüren Göztepe Spor Kulübü’nün hedefi Avrupa Kupaları’nda mücadele etmek. Başkan Emre Artkıy ile olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz’ın hentbolu güçlendirme faaliyetleri sürüyor. Sarı-kırmızılılar üst üste yaptığı transferler ile takımını güçlendiriyor.