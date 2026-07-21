Slovenya’da yeni dönem mesaisini devam ettiren Göztepe’de gözler transferin odak noktasındaki Juan Silva ve Anthony Dennis’e çevrildi.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov, birçok kulübün radarına giren iki oyuncusunu sakatlık riskine karşı yedek kulübesinde tuttu.

Süper Lig’de yeni döneme iddialı girmek isteyen Göztepe, Slovenya kampındaki hazırlık maçlarıyla yeni sezona hazırlanırken, kulüp kulisinde transfer hareketliliği yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Stanimir Stoilov’un Gorica, LNZ Cherkasy ve Al Dhafra karşılaşmalarında izlediği kadro tercihi, takımdaki ayrılıkların sinyalini verdi.

Deneyimli çalıştırıcı, transfer süreçleri süren Brezilyalı forvet Juan Silva ve Nijeryalı orta saha Anthony Dennis’i üç maçta da ilk 11’e almadı.

Pazarlıklar son aşamaya geldi

Sarı-kırmızılı yönetimin ve teknik heyetin bu tercihin ardında ciddi transfer görüşmeleri yatıyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’in kadrosuna katmak istediği Juan ile İngiltere temsilcisi Coventry City’den resmi teklif alan Dennis için pazarlıklar son aşamaya geldi.

Yüksek bonservis geliri beklenen iki oyuncunun sakatlanarak transfer sürecinin olumsuz etkilenmesini istemeyen Stoilov, futbolcularına hazırlık maçlarında yalnızca sınırlı süreler tanıdı. Bu durum, oyuncuların satılmasının an meselesi olduğu şeklinde değerlendirildi.

Kısa süreye rağmen ol attı

Oyunda kaldığı kısa süreye rağmen skora katkıda bulunmayı başaran Juan Silva, Göztepe’nin Gorica’yı 2-0 yendiği müsabakada ikinci yarıda şans bulup fileleri havalandırdı.

İzmir ekibinde iki dönemdir görev yapan 24 yaşındaki Sambacı, geçtiğimiz yıl 32 resmi maçta 11 gol atarak kariyerinin en etkili dönemini geride bırakmıştı.

Diğer yandan orta sahada gösterdiği performansla İngilizlerin ilgisini çeken 22 yaşındaki Anthony Dennis ise geçen sezon 31 karşılaşmada görev alıp 3 kez gol sevinci yaşamıştı.