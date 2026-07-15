Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da devam ettiren İzmir ekibi Göztepe, kamp programı çerçevesinde günü çift antrenmanla noktaladı. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, sabah kuvvet ve hücum organizasyonları üzerinde dururken, akşam antrenmanında ise savunma-hücum varyasyonlarına yöneldi.

Tempolu şekilde devam ediyor!

2026-2027 sezonu öncesinde hazırlıklarını Slovenya'da devam ettiren Göztepe, kamp programını yoğun tempoda sürdürüyor. Teknik heyet yönetiminde yapılan antrenmanlarda futbolcuların fiziksel ve taktiksel gelişimiyle ilgili çalışmalar göze çarptı.

Sabah idmanında hücum organizasyonları!

Günün ilk antrenmanına ısınma hareketleriyle start veren futbolcular, ardından kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Fiziksel yüklemeler sonrasında orta ve şut organizasyonları üzerinde çalışan takım, dar alanda gerçekleştirilen oyunlarla sabah çalışmasını noktaladı.

Akşam antrenmanında savunma-hücum varyasyonları çalışıldı!

Akşam antrenmanında ise futbolcular antrenmana ayak tenisi oynayarak start verdi. Eğlenceli geçen bölüm sonrasında takım, savunma ve hücum varyasyonları üzerine taktik çalışmalar üzerinde durdu.