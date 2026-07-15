İddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Göztepe, dış transferde önemli bir hamleyle gündeme geldi. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, son olarak Avrupa'nın farklı liglerinde forma terleten Amerikalı oyun kurucu Isaiah Washington ile anlaşmaya vardı.

Kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Göztepe, oyun kurucu pozisyonunu tecrübeli bir isimle doldurdu. İzmir ekibi, 1998 doğumlu ve 1.85 metre boyundaki Amerikalı basketbolcu Isaiah Washington ile anlaştı.

Önemli liglerde forma giydi!

Kolej basketbolunda Minnesota Üniversitesi, Iona Üniversitesi ve Long Beach State formalarını terleten Isaiah Washington, profesyonel kariyerinde de Avrupa'nın üst düzey organizasyonlarında forma giydi.

Başarılı oyun kurucu bugüne kadar Almanya Basketbol Bundesliga (BBL), Fransa LNB Élite, VTB United League, İspanya Liga ACB ve İsrail Basketbol Premier Ligi'nde forma terleterek önemli bir uluslararası tecrübeye ulaştı.

"Jelly" hareketiyle basketbol dünyası onu tanıdı!

Basketbol kamuoyunda "Jelly" lakabıyla bilinen Isaiah Washington, özellikle pota altındaki yaratıcı finger-roll turnikeleriyle adından söz ettiren isimler arasında kendine yer buluyor.

Kendine özgü bitiriş tekniğiyle göze çarpan Amerikalı oyuncu, basketbolda büyük ilgi gören "Jelly Fam" hareketinin öncü isimlerinden biri olarak biliniyor.