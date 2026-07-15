Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Muğlaspor, hücum hattını genç bir isimle güçlendirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, Göztepe’nin genç oyuncusu Salem Bouajila’yı bir yıllığına kiraladı. Kariyerinde daha önce HJK Klubi 04 ve SV Ried II formalarını giyen, ardından Göztepe U19 takımına transfer olan genç forvet, sergilediği performansla Göztepe A takımına kadar yükselmişti.

Muğlaspor’dan Göztepe’ye teşekkür

Transferin resmiyet kazanmasının ardından Muğlaspor Kulübü, transfer sürecindeki yapıcı tutumu nedeniyle Göztepe Spor Kulübü’ne teşekkür eden bir mesaj yayımladı. Ege bölgesinin iki köklü kulübü arasındaki dostane ilişkilerin transfer sürecini kolaylaştırdığını belirten yeşil-beyazlı yönetim, genç forvetin takıma katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Transfer sürecindeki iş birliği ve iyi niyetli yaklaşımlarından dolayı Göztepe Spor Kulübü’ne teşekkür ederiz. Salem Bouajila’ya yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."