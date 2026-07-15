Süper Lig hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe, transferde önemli kararlar aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, sağ bek Arda Okan Kurtulan ve kaleci Arda Özçimen'i kadroda tutma kararı verdi.

Arda Okan için teklifler yetersiz bulundu

Yaz başında adı Galatasaray ile anılan Arda Okan Kurtulan için gelen teklifler beklentiyi karşılamadı. Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, sunulan bonservis bedellerini az bulduğu için transferi onaylamadı.

Yerli oyuncu bulmanın zor olduğu bu dönemde yönetim, Arda Okan'ın değerinin daha da artacağını düşünüyor. Bu nedenle genç sağ bekin satışı şimdilik durduruldu.

Lis’in gitmesinin ardından Kale Arda’ya emanet

Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in takımdan ayrılmasıyla birlikte Göztepe'de gözler kaleye çevrilmişti. Yönetim, arayışlar sürerken kaleci Arda Özçimen'e güvenme kararı aldı.

Başkan Ankersen, Slovenya kampında yaptığı açıklamada Arda'ya güvendiklerini belirtti. Ankersen, "Arda geçen sezon Bandırmaspor'da iyi bir dönem geçirdi. Takıma daha hazır döndü. Kendini gösterirse hocamız formayı ona verir" dedi.

Teknik direktör stoilov rekabet istiyor

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da Arda Özçimen'in kamptaki performansından memnun olduğu öğrenildi. Deneyimli teknik adam, birinci kaleci olarak Arda'yı düşünse de kaleye rekabet getirecek yerli bir yedek kaleci takviyesi istiyor.

