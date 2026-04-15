Osman Günden / Son Mühür - Göztepe teknik ekibi ve yönetimi, cumartesi günü oynanacak Kocaelispor karşılaşmasını çıkışın başlangıcı olarak görüyor. Avrupa hedefini sürdüren Göz-Göz, üst üste 15 puan toplayıp sezonu güçlü bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.

Stanimir Stoilov'dan 5 maçlık plan

Göztepe, Trendyol Süper Lig’de sezonun ikinci yarısında istikrarsız bir performans sergilerken milli takım arasının ardından da aradığı ritmi yakalayamadı. Ancak ligde kalan 5 maç öncesinde Göz-Göz’de tek hedef, 5’te 5 yaparak Avrupa kupalarına katılma şansını sonuna kadar zorlamak. Teknik Direktör Stanimir Stoilov ve ekibi; Kocaelispor, Antalyaspor, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçları için tüm hazırlıklarını tamamladı. Artık puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılı ekip, ilk adımı 18 Nisan’da Kocaelispor deplasmanında 3 puan alarak çıkışa geçmek istiyor.

"Geçmişi unutun, önümüze bakın..."

Kasımpaşa maçında alınan 3-3’lük beraberliğin ardından takım kaptanları Heliton, Mateusz Lis ve İsmail Köybaşı, futbolcularla önemli bir toplantı yaptı. Kaptanlar, “Geçmişi unutun, önümüze bakın” mesajı vererek Avrupa hedefi doğrultusunda birlik çağrısında bulundu. Bu konuşma takıma moral verirken, oyuncular da kalan maçlarda daha kararlı bir performans ortaya koyacaklarının sözünü verdi. Avrupa hedefini sürdüren İzmir temsilcisi, taraftarının desteğiyle son 5 maçta maksimum puan toplamayı amaçlıyor.