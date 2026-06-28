Göztepe Erkek Hentbol Takımı, tam 5 yıl aradan sonra Süper Lig’e muhteşem bir geri dönüş imza attı. Ancak bu başarının arkasında şampiyonluk kupasından çok daha derin, Türk spor tarihi için devrim niteliğinde bir imza var. Takımın başındaki isim: Gonca Nahçıvanlı. Deneyimli çalıştırıcı, hentbolda bir erkek takımını şampiyonluğa taşıyan ilk kadın antrenör olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

"Erkek takımı çalıştırmak benim için büyük rahatlık"

Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor'u çalıştıran İlknur Kurtuluş'un ardından bu ligdeki ikinci kadın antrenör unvanını alan Nahçıvanlı, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Spordaki eril egemen yapıyı kabul etmek gerektiğini belirten başarılı teknik adam, bu dünyada bir kadın olarak var olmanın getirdiği dinamikleri paylaştı.

Nahçıvanlı, "Açıkçası erkek takımında kadın antrenör olmak benim açımdan büyük bir rahatlık. O eril dünyada onların yanında durmak her şeyi fazlasıyla güzelleştiriyor. Oyuncularım beni her zaman el üstünde tuttu" sözleriyle takım içindeki saygı iklimine dikkat çekti. İlknur Kurtuluş’un kazandığı Süper Kupa ile kendilerine yol açtığını hatırlatan deneyimli antrenör, bu güveni boşa çıkarmayan Onursal Başkan Mehmet Sepil ve yönetime de teşekkürlerini sundu.

Ankara'daki Play-Off Stresi ve Süper Lig kenetlenmesi

Göztepe gibi dev bir camiada sorumluluk almanın ağırlığına değinen Gonca Nahçıvanlı, şampiyonluk yolculuğunun hiç de kolay geçmediğini itiraf etti. Özellikle Ankara'da oynanan play-off etabında çok ciddi bir stres yönettiklerini belirten Nahçıvanlı, başarının şifresini "kenetlenmek" olarak tanımladı.

Kulüp, takım ve taraftar olarak geçen sezon tamamen Süper Lig hedefine kilitlendiklerini anlatan başarılı antrenör, transfer politikasından günlük idmanlara kadar her adımı bu doğrultuda attıklarını söyledi. Göztepe'nin layık olduğu yere döndüğünü belirten Nahçıvanlı, en üst düzey sporcuların yer aldığı bu zorlu ligde mücadele etmek için hazırlıkları çoktan başlattıklarını müjdeledi.

"Göztepe taraftarı Hentbol camiasını hareketlendirdi"

Yeni sezonda en büyük hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı ve sürdürülebilir bir yapı kurmak olduğunu vurgulayan Nahçıvanlı, kurtuluşun altyapıda olduğunu savunuyor. Bu süreçte sarı-kırmızılı taraftara her zamankinden daha çok iş düşecek.

Sporda takımın veya kendisinin düştüğü anlarda taraftar coşkusuyla yeniden ayağa kalktıklarını belirten Nahçıvanlı, "Göztepe taraftarı bence tüm hentbol camiasını hareketlendirdi. Ankara'da bize inanılmaz bir destek verdiler. Önümüzdeki sene bu renkli görüntüler Süper Lig'e taşınacak ve tribünlerin gücüne daha çok ihtiyacımız olacak" diyerek taraftara açık çağrıda bulundu.