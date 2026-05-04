Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir köklü ve güçlü ekiplerinden Göztepe’de, tribünü şekillendiren önemli taraftar topluluklarından olan Yalı Grubu, kulüp yönetiminin geçtiğimiz günlerde Süper Lig’e çıkan Diyarbakır temsilcisi Amedspor’un sosyal medya kutlamasına tepki gösterdi.

Yalı Grubu söz konusu paylaşıma şiddetle karşı çıkarken yayınladıkları açıklamada, ‘Bu tarz açıklamalar; ne samimidir ne de kabul edilebilir’ cümlelerine yer verildi.

“Yapılan basit bir iletişim hatası değil”

Gözteğe yönetimine çağrıda bulunan Yalı Grubu, Amedspor’a destek amaçlı gönderilen destek mesajının kulüp kimliğiyle açıkça çeliştiklerinin altını çizerek, “Göztepe yönetimine açık ve net söylüyoruz: Bizi yok sayanı biz de yok sayarız.

Bu camianın değerlerini, hassasiyetlerini ve duruşunu hiçe sayarak yapılan her açıklama bizim nezdimizde yok hükmündedir. Yıllardır kamuoyunda tartışmaların odağında olan bir kulübe yönelik yapılan bu tebrik mesajı; Göztepe’nin kimliğiyle, geçmişiyle ve temsil ettiği değerlerle açıkça çelişmektedir. Bu, basit bir iletişim hatası değil; camiayı tanımamanın ve sorumluluğun farkında olmamanın göstergesidir.” açıklamasında bulundu.

“Göztepe Yalı'sı Atatürk Yanlısı”

Son olarak, Göztepe Spor Kulübü’nün her zaman duruşu olduğu aktaran Yalı Grubu, kulüp yönetimine şu mesajı iletti: “Göztepe, her zaman duruşu olan bir kulüp olmuştur. Bu kulübün yönetiminde oturanların da aynı kararlılığı göstermesi gerekir. Herkese şirin görünmeye çalışan, tepki çekmemek adına yapılan bu tarz açıklamalar; ne samimidir ne de kabul edilebilir.

Taraftar burada. Kimlerin neyi temsil ettiğini de, hangi adımın ne anlama geldiğini de gayet iyi biliyor. Yönetimin görevi, günü kurtarmak değil; Göztepe’nin adını ve duruşunu korumaktır. Aksi halde atılan her yanlış adımın karşısında bu camiayı bulursunuz. Çünkü Göztepe, herkese göre şekil alan değil; kendi çizgisini herkese kabul ettiren bir kulüptür. Göztepe Yalı'sı Atatürk Yanlısı.”