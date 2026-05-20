Son Mühür - Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu 55 puanla 6’ncı basamakta tamamlayan ve Avrupa hedefini önümüzdeki sezona bırakan Göztepe’de, Brezilyalı stoper Heliton’un ardından kaleci Mateusz Lis’in de takımdan ayrılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Göztepe ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Heliton’a Brezilya ve Suudi Arabistan’dan teklifler geldiği öne sürülürken, kaleci Mateusz Lis’e ise Polonya ekiplerinin ilgi gösterdiği belirtildi. Bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Polonyalı file bekçisinin, Legia Varşova ve Lech Poznan tarafından yakından takip edildiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulüple 2027 yılına kadar kontratı bulunan 29 yaşındaki kalecinin de kariyerine yeniden ülkesinde devam etmeye olumlu baktığı aktarıldı. Yönetimin ise ciddi bir bonservis geliri elde edilmesi halinde Lis’in ayrılığına onay verebileceği kaydedildi.

Kariyeri

Türkiye kariyerine 2021-2022 sezonunda Altay formasıyla başlayan Mateusz Lis, 2023-2024 sezonunda Göztepe’ye transfer olmuştu. Deneyimli kaleci, sarı-kırmızılı ekiple 1’inci Lig şampiyonluğu yaşarken son iki sezonda Süper Lig’de takımın önemli isimlerinden biri olarak görev yaptı.