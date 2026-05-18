Son Mühür - Süper Lig’in kapanış haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelen Göztepe, sahadan 3-0’lık net bir mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Sezon boyunca sergilediği başarılı grafikle Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren İzmir temsilcisi, bu kritik virajda aldığı farklı yenilgiyle ligi 5. sırada bitirme hedefine ulaşamadı. Olası bir Konferans Ligi biletini cebine koyma fırsatını son anda ellerinden kaçıran sarı-kırmızılı ekip, çok yaklaştığı kıta Avrupası sahnesinin kapısından dönmüş oldu.

56 yıllık hasret bir kez daha ertelendi

Bu kritik mağlubiyet, sadece kaçan bir üçüncülük ya da beşincilik mücadelesi değil, aynı zamanda yarım asrı aşan bir özlemin de devam etmesi anlamına geliyordu. Karşılaşmanın ardından büyük bir üzüntü yaşayan Göztepe, camianın ve taraftarının uzun yıllardır kurduğu Avrupa hayalini gerçekleştiremedi ve tam 56 yıllık hasretini dindirme şansını bir kez daha gelecek baharlara erteledi. Sezon genelinde gösterilen tüm çabalara rağmen, ligin son dokunuşunu istediği gibi yapamayan İzmir ekibi, yeni sezon planlamalarına bu büyük özlemi bitirmek parolasıyla başlamak zorunda kalacak.