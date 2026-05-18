Son Mühür - Göztepe’ne 2023-2024 sezonunda transfer olan Heliton, kısa süre içinde takımın Süper Lig’e yükselme başarısında önemli pay sahibi oldu. İzmir ekibinin 1. Lig’i ikinci sırada tamamladığı sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken tecrübeli savunmacı, takımın kilit isimlerinden biri olarak öne çıktı. 2024-2025 sezonunda da Süper Lig’de ilk 11’in değişmez oyuncuları arasında yer alan Heliton, istikrarlı performansıyla takıma katkı vermeyi sürdürdü.

Veda mesajı yayımladı

Başarılı bir sezon geçiren 30 yaşındaki futbolcu, Göztepe yönetiminin sözleşme yenileme teklifine olumlu yanıt vermeyince serbest oyuncu statüsüne geçti. Sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında, Göztepe’de geçirdiği 2,5 yılın kariyerinde çok özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Heliton, sarı-kırmızılı taraftarlara duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Takım arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür eden deneyimli savunmacı, Futbol insanlarla güzeldir ve ben bu yolu böyle özel insanlarla yürüdüğüm için çok şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.