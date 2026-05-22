Göztepe transfer komitesi, Süper Lig’de kalıcı bir iskelet kurmak için gaza bastı. İç transferde hareketli günler geçiren İzmir ekibi, rotayı yeniden Güney Amerika’ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların radarına giren son isim, tanıdık bir figür: Andre Henrique.

Heliton gitti, Sundberg yolda

Göztepe’de yeni sezonun planlaması temizlik ve nokta atışı hamlelerle başladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilk olarak savunma oyuncusu Heliton ile yollar resmen ayrıldı. Orta sahanın dinamosu Efkan Bekiroğlu’nun sözleşmesi ise uzatıldı.

Defanstaki boşluğu doldurmak için operasyon uzun sürmedi. İzmir temsilcisi, Yunanistan ekibi Aris'te top koşturan Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg transferinde mutlu sona çok yakın. Görüşmelerde önemli aşama kaydedildi, imzalar an meselesi.

Juan gidiyor, Brezilyalı paket devreye giriyor

Sarı-kırmızılı kulübün asıl büyük planı ise hücum hattında saklı. Yönetim, daha önce Romulo’da uyguladığı ve başarıya ulaşan "parlat-sat" formülünü bu kez Juan için devreye sokacak. Genç golcünün yüksek bir bonservis bedeliyle satılması hedefliyor. Kasaya girecek sıcak para, yeni transferlerin de önünü açacak.

Juan’dan doğacak boşluk ise yine bir Sambacı ile doldurulacak. Hedefteki isim, Gremio forması giyen 24 yaşındaki Andre Henrique.

Bonservis pazarlığında ipler gergin

Göztepe, Henrique’yi aslında uzun zamandır takip ediyor. Oyuncu listenin ilk sıralarındaydı. Ancak bu transfer göründüğü kadar kolay değil.

Brezilya kulübü, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 2001 doğumlu forvetten ciddi bir bonservis geliri elde etmek istiyor. Göztepe ise masaya kendi şartlarıyla oturdu. İzmir ekibinin tek bir hedefi var: Henrique'yi en düşük maliyetle renklerine bağlamak.

Genç golcünün güncel performansı ise soru işaretleri barındırıyor. Henrique, 2026 yılında Gremio formasıyla çıktığı 12 maçta fileleri havalandıramadı. Göztepe scout ekibi ise oyuncunun potansiyeline güveniyor. İzmir'de yapılacak bir dokunuş, Henrique'yi yeniden ayağa kaldırabilir. Görüşmeler önümüzdeki günlerde daha da derinleşecek.