Göztepe yönetiminin, sezon boyunca beklentilerin altında kalan Brezilyalı futbolcuları yeni sezonda kiralık göndermeyi değerlendirdiği öğrenildi. Juan Silva’nın ayrılması halinde golcü transferi yapmayı planlayan Sport Republic’in, diğer forvetlerin durumuna göre yol haritasını belirleyeceği belirtildi. Sezon başında kadroya katılan Janderson, 32 maçta 6 gol atarken taraftarın en fazla eleştirdiği isimlerden biri oldu. Devre arasında transfer edilen Jeferson ise ikinci yarıda çoğunlukla yedek kulübesinde görev yaptı.

Hücum hattında revizyon

Göztepe formasıyla 16 maça çıkan Brezilyalı futbolcu 2 gol üretirken, sarı-kırmızılıların en düşük verim aldığı isimlerden biri genç oyuncu Luiz oldu. Ara transfer döneminde kadroya katılan 21 yaşındaki forvet, 13 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Devre arasında NK Lokomotiva’na kiralanan Ürdünlü golcü İbrahim Sabra ise takıma geri döndü. Sezonun ilk yarısında Göztepe’de 9 maçta 1 gol atan Sabra, Hırvatistan’da çıktığı 13 mücadelede 2 kez fileleri havalandırdı. Teknik ekibin, Juan Silva dışında beklenen katkıyı alamadığı hücum hattı için yeni sezon öncesi daha güçlü bir kadro talep ettiği belirtildi.

Ayrılık ve devam kararları

Göztepe’nin ara transfer döneminde Junior Olaitan’ın yerine kadrosuna kattığı Bulgar orta saha oyuncusu Filip Krastev’in sarı-kırmızılı serüveni kısa sürdü. Lommel’nden kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun çapraz bağ sakatlığı yaşadığı ve yeni sezonda takımda düşünülmediği öğrenildi. Ara transferde kadroya dahil edilen İsviçreli orta saha Alexis Antunes’in ise takımda kalacağı belirtildi. 2029 yılına kadar sözleşme imzalanan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 13 maçta 1 gol kaydetti.