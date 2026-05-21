Sezonu 55 puanla 6. sırada tamamlayan Göztepe’de gösterdiği istikrarlı performansla öne çıkan 29 yaşındaki kaleci Mateusz Lis, ligde oynanan 34 karşılaşmanın tamamında görev yaptı.

Görev aldığı karşılaşmalarda kalesinde 32 gol gören Mateusz Lis, 16 maçta ise gole izin vermeyerek dikkat çekti. Tecrübeli kaleci, 34 müsabakada toplam 3 bin 60 dakika sahada kalarak sezonun en fazla süre alan oyuncusu unvanını elde etti.

Dikkat çeken istatistik

Mateusz Lis’in yanı sıra Süper Lig’de üç futbolcu daha sezon boyunca tüm maçlarda forma giydi. Göztepe forması giyen Amin Cherni, bu sezon çıktığı 34 maçta toplam 3 bin 8 dakika süre aldı. Tüm karşılaşmalara ilk 11’de başlayan Tunuslu oyuncu, 6 maçta teknik heyet tarafından oyundan çıkarıldı.

RAMS Başakşehir’in golcü oyuncusu Eldor Shomurodov da ligde oynanan 34 maçın tamamına ilk 11’de başladı. Turuncu-lacivertli ekipte 2 bin 928 dakika sahada kalan 30 yaşındaki futbolcu, sezon boyunca kaydettiği 22 golle Paul Onuachu ile birlikte Süper Lig’in en golcü oyuncuları arasında yer aldı.