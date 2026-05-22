Süper Lig’de sezonu altıncı sırada tamamlayarak Avrupa biletini kaçıran Göztepe, yeşil sahadaki kaybını tribünde tarihi bir zaferle telafi etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Isonem Park Gürsel Aksel Stadı’nı neredeyse her maç kapalı gişe oynatarak Türkiye’nin devlerini geride bıraktı. Maç başına yüzde 78.55 doluluk oranı yakalayan İzmir ekibi, bu alanda ligin zirvesine kuruldu. Şampiyonluk yarışı tribünde kaybedildi.

O takımlar İzmir'in gerisinde kaldı

Sezon öncesinde yapılan koltuk artırımı hamlesiyle Gürsel Aksel Stadı'nın kapasitesi 23 bin 767 kişiye çıkarılmıştı. İzmirli futbolseverler bu genişleyen kapasiteye rağmen turnikeleri boş bırakmadı ve maç başına 18 bin 363 seyirci ortalamasına ulaştı. Yakalanan bu istatistik, Göztepe’yi şampiyon Galatasaray da dahil olmak üzere ligin tüm "Dört Büyükler"inin önüne taşıdı.

Lig kupasını müzesine götüren Galatasaray, 53 bin 978 kapasiteli RAMS Park’ta maç başına 41 bin 661 kişiyi ağırladı. Sarı-kırmızılılar yüzde 77.1 doluluk oranında kalarak Göztepe’nin gerisine düştü. Benzer bir tablo Kadıköy'de de yaşandı. Fenerbahçe, 47 bin 430 kişilik Chobani Stadı’nda ortalama 33 bin 934 taraftara oynadı. Ulaşılan yüzde 71.55'lik oran Göztepe'yi geçmeye yetmedi.

Karadeniz ve İstanbul’da koltuklar boş kaldı

Listenin alt basamaklarına doğru inildiğinde taraftar ilgisindeki düşüş daha net hissediliyor. Trabzonspor, 41 bin kişi kapasiteli Papara Park’ta bu sezon 26 bin 991 ortalama seyirciye hitap etti ve yüzde 65.83 doluluk oranını yakaladı. Beşiktaş ise 42 bin 64 kişilik stadında maç başına 28 bin 163 siyah-beyazlı taraftarı ağırlayarak yüzde 65.98'lik bir oran elde etti.

Başakşehir sessizliğe gömüldü

Sahanın içi ile tribünün dışı arasındaki en büyük tezat ise Başakşehir'de yaşandı. Ligi Göztepe’nin hemen üzerinde, beşinci sırada bitirmeyi başaran RAMS Başakşehir, taraftarını stadyuma çekmekte yine zorlandı. 17 bin 067 kişi kapasiteli Fatih Terim Stadı’nda maçları ortalama sadece 4 bin 174 kişi izledi. Turuncu-lacivertliler yüzde 24.46 seyirci ortalamasıyla bu alanda ligin son sıralarından kurtulamadı.

