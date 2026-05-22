İzmir'in asırlık çınarı Göztepe kuruluş yıllarına uzanan köklü hikayesiyle de her dönem adından söz ettiriyor. Günümüzde sarı-kırmızı ile efsaneleşen kulübün, aslında ilk kurulduğunda bambaşka bir renkle yola çıktığını duyanlar büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Semt sakinlerinin ve kulüp kurucularının ortak kararıyla şekillenen bu radikal değişimin altında ise doğanın eşsiz manzaralarından alınan ilham verici bir anı yatıyor. İşte Göztepe'nin renklerinin arkasındaki sır...

GÖZTEPE'NİN İLK RENKLERİ NEYDİ, NEDEN DEĞİŞTİ?

1925'te spor dünyasına adım atan Göztepe, ilk kurulduğu dönemde "Zaferspor" adıyla yeşil-beyaz renkleri kullanıyordu. Ancak bu renk seçimi, İzmir'in bu köklü semtinin halkı ve kurucuları tarafından yeterince benimsenmedi. Yeşil-beyazın semtin ruhunu yansıtmadığını düşünen kurucular, kulübün asıl kimliğini bulması ve kitleleri peşinden sürükleyecek o doğru sembolü belirlemek için İskele Gazinosu'nda tarihi bir toplantıda bir araya geldi.

GÖZTEPE'NİN RENKLERİ NEDEN SARI KIRMIZI?

İskele Gazinosu'nda gerçekleşen o buluşmada, gökyüzünün eşsiz manzarası Göztepe'nin kaderini değiştirdi. Güneşin doğuşu ve batışı sırasında gökyüzünde oluşan o görkemli renk tonlarından derinden etkilenen kulüp yönetimi, sarı ve kırmızıyı yeni renkleri olarak seçti. Halkın da büyük bir aidiyetle kabul ettiği bu kararın ardından Göztepe, sarı-kırmızı renkleriyle resmen tescillenerek Türk futbol tarihine silinmez bir iz bıraktı.

SARI VE KIRMIZI RENGİN ANLAMI NE?

Sadece görsel bir kimlik sunmakla kalmayan bu renklerin, kulübün felsefesini yansıtan derin anlamları da var. Göztepe'nin resmi ambleminde parlayan sarı renk tertemiz bir saflığı ve dürüstlüğü simgelerken; kırmızı renk ise doğaya, yaşama duyulan büyük saygıyı ve yenilmez bir gücü temsil ediyor.