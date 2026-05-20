Trendyol Süper Lig ekiplerinden İzmir ekibi Göztepe, Brezilyalı savunma oyuncusu Heliton ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, deneyimli futbolcu için yayımladığı veda mesajında Heliton’un mücadeleci karakterine ve takıma verdiği katkıya vurgu yaptı.

Göztepe’den duygusal veda!

Göztepe tarafından yapılan resmi açıklamada, Heliton’a teşekkür edilirken, Brezilyalı stoperin kulübe verdiği emeklerin unutulmayacağı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Bu forma altında verdiğin mücadele, sahaya koyduğun karakter ve armamız için gösterdiğin savaşçı ruh daima hatırlanacak. Birlikte yaşadığımız her anı, her mücadele ve her zafer için teşekkür ederiz” denildi.

Göztepe formasıyla 90 maç!

Sarı-kırmızılı formayla toplam 90 resmi maça çıkan Heliton, savunmadaki istikrarlı performansı ve mücadeleci yapısıyla taraftarın beğenisini topladı.

Özellikle kritik maçlarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken deneyimli futbolcu, sarı kırmızılı forma altında önemli işlere imza attı.