TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi, kamunun üzerindeki yargı yükünü azaltmak amacıyla yarım asırlık mülkiyet uyuşmazlıklarını tek bir hamleyle kapatmayı planlıyor. İzmir'de kamu hizmeti veren hastane, karakol, okul ve yolların bulunduğu şahsa ait arsalar üzerindeki hak talepleri bu kanunla birlikte tamamen düşürülecek.

1956 Öncesi Taşınmazlar Doğrudan Devlete Geçiyor

Yasa tasarısının getirdiği yeni hukuki statüye göre, 1956 yılından önce resmi kamulaştırma prosedürleri tamamlanmamış olsa bile, kamu yararına fiilen tahsis edilmiş araziler yasal olarak kamulaştırılmış kabul edilecek. İzmir’deki eski tapu sahiplerinin mirasçılarının, bu taşınmazlar için yeniden mülkiyet hakkı iddia etmesi ya da tapu iadesi talep etmesi yasal olarak engelleniyor. Devletin kullanımındaki bu alanlar, eski sahiplerinin tasarrufundan tamamen çıkarılacak.

Devam Eden Davalar İçin Ret Kararı Verilecek

Mali açıdan vatandaşları ve mirasçıları doğrudan etkileyecek olan madde uyarınca, ödenecek tazminatlarda güncel bütçe değerleri kullanılmayacak. Hak sahiplerine, taşınmazın kamu hizmetine ilk kez ayrıldığı eski dönemdeki rayiç bedeli üzerinden maktu bir ödeme hakkı tanınacak.

İzmir mahkemelerinde 1963 yılından sonra açılmış olan ve halen yargılaması süren kamulaştırmasız el atma konulu davaların tamamı reddedilecek. Bu arsaların kamu kurumları adına tescili re'sen yapılırken, mahkeme süreçlerindeki vekalet ücretleri ve harçlar da sabit (maktu) tutarlar üzerinden tahsil edilecek.