Hüseyin Demir/ Son Mühür Türkiye Basketbol Ligi’nde büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken 2025-2026 sezonunda kalite, rekabet arttı. TBL’de ilk sezonunda ligi 6.sırada bitiren Göztepe Spor Kulübü, önümüzdeki sezon Süper Lig’e çıkmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda genel menajer Onur Cumhur Aksoy ve başantrenör Nehir Berk yönetiminde transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. İzmir temsilcisi, transfer sezonunda siftahı oyun kurucu Emir Arda Sivas ile yaparken ikinci transferi kısa forvet Rijad Aydın oldu.

“Rijad Aydın 8 sayı ortalama ile mücadele etti”

TBL’de 2025-2026 sezonunda 8,9 sayı, 3,7 ribaund, 1 asist ortalamayla mücadele eden deneyimli forvet daha önceden Darüşşafaka ve Trabzon takımlarında forma giydi. Göz-Göz’ün iki transferi de Gaziantep temsilcisinden olurken iki oyuncunun takıma olan katkısı, verimliği merak ediliyor.

“Göztepe’den resmi paylaşım”

Göztepe Spor Kulübü Basketbol Şube resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “1998 doğumlu, 2.03m boyunda, forvet pozisyonunda görev yapan; kariyerinde Almanya ve Türkiye’de önemli tecrübeler edinen, son olarak Gaziantep Basketbol formasıyla Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden ve Bosna Hersek Milli Takımı formasını da giyen Rijad Aydın ile anlaşmaya vardık. Rijad Aydın’a sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Göztepe Spor Kulübü’nün genel menajeri Onur Cumhur Aksoy, “ Yeni transferimiz Göztepe’miz ve camiamız adına hayırlısı oldun. Göztepe’nin 101. yılında daha büyük başarılara imza atacağımızdan eminim. Umarım önümüzdeki sezon hepimizi için daha iyi olur” diye konuştu.