Yeni sezon hazırlıkları dahilinde rotasını belirleyen Göztepe Basketbol, kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip, hem genç bir yeteneği renklerine bağladı hem de mevcut oyuncularından biriyle sözleşme yeniledi.

Genç oyun kurucu Göztepe’de

İzmir temsilcisi, parkeye hareket ve enerji katacak önemli bir ismi duyurdu. 2005 doğumlu oyun kurucu Emir Arda Sivas, artık sarı-kırmızılı formayı terletecek.

1.83 boyundaki yetenekli basketbolcu, kariyerine Gaziantep Basketbol altyapısında başlamış ve burada gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çekmişti.

"Sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz"

Göztepe Basketbol kulübü, transferle ilgili yaptığı paylaşımda, "2005 doğumlu, 1.83m boyunda, oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Emir Arda Sivas ile anlaşmaya vardık.

Altyapısından yetiştiği Gaziantep Basketbol formasıyla Türkiye Basketbol Ligi'nde başarılı performanslar sergileyen Emir Arda; U18 Milli Takımımızla Avrupa ikinciliği, U19 Milli Takımımızla Dünya üçüncülüğü elde ederken bu başarıların önemli parçalarından biri oldu.

Ayrıca U20 Milli Takımımızda da ay-yıldızlı formayı giydi. Emir Arda Sivas'a sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Eray Büyükcangaz ile devam

Transfer çalışmalarını devam ettiren yönetim, kadronun istikrarını korumak için de önemli bir adım attı. Kulüp, 2004 doğumlu forvet oyuncusu Eray Büyükcangaz ile sözleşme yenilediğini resmen açıkladı. Göztepe, genç forvetle yola devam ederek takım içindeki çekirdek kadroyu korumayı hedefliyor.