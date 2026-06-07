Göztepe, son üç sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Mateusz Lis'in transferi için Lech Poznan ile anlaşmaya vardı. İzmir ekibinin bu transferden yaklaşık 1 milyon euro bonservis geliri elde etmesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de önemli bir ayrılık kapıda. Sarı-kırmızılı ekibin son üç sezondur kalesini koruyan Mateusz Lis, ülkesinin köklü kulüplerinden Lech Poznan ile her konuda anlaşma sağladı. Kulüplerin bonservis bedeli konusunda da uzlaşmaya varmasıyla birlikte transferin önündeki son engel kalktı. İzmir temsilcisinin, 29 yaşındaki Polonyalı file bekçisinin transferinden yaklaşık 1 milyon euro bonservis geliri elde etmesi beklenirken, transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı öğrenildi.

Geride kalan sezonda sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 35 karşılaşmaya çıkan Lis, 16 maçta kalesini gole kapatarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri olmayı başardı.

Öte yandan Göztepe ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden Lis'in kontratında 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Kaleye kim geçecek?

Mateusz Lis'in takımdan ayrılmaya hazırlanmasıyla birlikte kaleci arayışlarını hızlandıran Göztepe, transferde rotasını İran'a çevirdi. Sarı-kırmızılı ekibin, İran Pro Ligi ekiplerinden Aluminium Arak'ta forma giyen 21 yaşındaki kaleci Mohammad Khalifeh'i gündemine aldığı öğrenildi.

Genç file bekçisi için girişimlerde bulunduğu öne sürülen İzmir temsilcisinin, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Khalifeh için Aluminium Arak ile Esteghlal FC arasında ön anlaşma sağlanmasına rağmen resmi imzaların henüz atılmadığı ve oyuncunun da son kararını vermediği ifade edildi. Esteghlal'in transfer yasağı nedeniyle sürecin belirsizliğini koruduğu belirtilirken, Göztepe'nin yaşanan gelişmeleri yakından izlediği kaydedildi.