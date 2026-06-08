Ege'nin ticaret merkezi konumundaki İzmir'de tasarruflarını güvence altına almak isteyen vatandaşlar, yeni oranlar üzerinden hesaplamalarını yapmaya başladı. Parasal istikrarın sağlanması amacıyla uygulanan sıkılaştırma politikaları, vadeli hesapları enflasyon karşısında dirençli hale getiriyor. İzmirli yatırımcıların güvenli yatırım araçlarına olan talebi artarken, bankaların sunduğu kısa vadeli kar oranları piyasa dengelerini korumaya yardımcı oluyor.

350 Bin Türk Lirası Sermayenin İzmir'deki Aylık Karşılığı

Yatırım alternatifleri arasında risk seviyesi sıfır olan mevduat hesapları, İzmir bankalarının güncellediği oranlarla cazibesini artırdı. Mevcut bütçesi 350 bin Türk Lirası olan bir tasarruf sahibinin, 32 günlük faiz süreci sonunda kasasına girecek olan net kar tutarları belli oldu. Bireysel yatırımcıların en çok odaklandığı nokta, kurumların sunduğu faiz yüzdelerinin vade sonu toplamına olan yansımasıdır. 350 bin liralık nakdin farklı bankalardaki performans analizi, mudilerin doğru tercih yapabilmesi adına uzmanlar tarafından titizlikle detaylandırıldı. Hangi finansal kuruluşun yatırımcıya daha fazla katma değer yarattığı net rakamlarla gözler önüne serildi.

Kurum Bazında Kazanç Oranları ve Vade Sonu Tutarları

İzmir şubeleri üzerinden 350.000 TL bağlayan mudiler için bankaların taahhüt ettiği net kazanç detayları şu şekildedir:

Akbank: Yüzde 42,5 faiz marjı ile sağlanan 1 aylık getiri 10.758,89 TL olurken, hesaptaki değer 360.758,89 TL seviyesine varıyor.

Garanti BBVA: %41,5 oran üzerinden yürütülen kampanyayla yatırımcıya 10.505,74 TL net ödeme yapılıyor. Bakiye 360.505,74 TL'ye çıkıyor.

QNB: %44,5'lik oran değerlendirildiğinde net 10.514,80 TL kar ediliyor. Süre bitimiyle beraber ana para toplamı 360.514,80 TL olarak kaydediliyor.

TEB: Belirlenen %45 getiri oranı neticesinde aylık bazda 10.634,82 TL kazanılıyor ve yatırım 360.634,82 TL değerine ulaşıyor.

ING: Aynı faiz dilimi olan %45 ile işlem yapıldığında mudinin kazancı 10.634,82 TL, hesabın son rakamı ise 360.634,82 TL oluyor.

Denizbank: Yüzde 43,5 faiz uygulandığında elde edilen saf gelir 11.181,52 TL iken, paranın vade sonu hacmi 361.181,52 TL'ye yükseliyor.

Yapı Kredi: %43,5'lik faiz oranı 10.274,91 TL tutarında getiri sağlıyor ve hesabın nihai değeri 360.274,91 TL seviyesinde kapanıyor.