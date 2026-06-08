Göztepe, Süper Lig’deki başarılı grafiğinin ardından kalesinde büyük bir değişim sürecine girdi. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi, kaptan Mateusz Lis valizini topluyor. İzmir ekibinde hem 1. Lig’de hem de Süper Lig’de geçirdiği 3 sezonda kalesini adeta gole kapatan 29 yaşındaki Polonyalı file bekçisi, ülkesine dönme kararı aldı. Polonya'nın köklü kulüplerinden Lech Poznan ile el sıkışan deneyimli eldiven, yönetime ayrılmak istediğini resmen bildirdi. Kulüpler bonservis pazarlığında son aşamaya geldi.

Pazarlık bitti, ufak pürüzler kaldı

Göztepe yönetimi, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan başarılı kalecisini kolay kolay bırakmak istemese de oyuncunun ısrarlı tutumu sonrası masaya oturdu. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Lech Poznan Kulübü’nden net 2 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Polonya temsilcisi bu rakamı kabul edince transferin önündeki en büyük engel kalktı.

Artık prosedürler konuşuluyor. Evraklardaki ufak detayların çözülmesinin ardından Mateusz Lis, yeni sezonda memleketinde sahaya çıkacak. Bu ayrılığın kesinleşmesi, Göztepe transfer komitesini acil kodlu bir kaleci arayışına itti. Gözler yeni eldivenin kim olacağına çevrildi.

Kale için rota İran: Göztepe genç yeteneğin peşinde

Göztepe’de kaleci planlaması çoktan başladı. Bandırmaspor’a kiralanan genç kaleci Arda Özçimen yuvaya döndü ancak yönetim birinci kaleci pozisyonu için çıtayı yüksek tutuyor. Kulübün bağlı olduğu Sport Republic şirketi, radarına İranlı genç file bekçisi Mohammad Khalifeh’i aldı.

21 yaşındaki gelecek vadeden kaleci için ilk temaslar kuruldu. Görüşmeler henüz net bir resmiyete dökülmese de tarafların istekli olduğu sızan bilgiler arasında. Transfer sürecinde Göztepe’nin elini güçlendiren ilginç bir gelişme de yaşandı. Oyuncuyla ciddi şekilde ilgilenen İran devi Esteghlal FC, FIFA'dan transfer yasağı cezası alınca yarıştan çekilmek zorunda kaldı. İzmir ekibi şu an bu transferde en güçlü aday konumunda.

Göztepe kabuk değiştiriyor

Sarı-kırmızılı ekip yeni sezon öncesi kadrosunu baştan aşağı yeniliyor. Dış transferde ilk hamlesini yapan İzmir temsilcisi, 22 yaşındaki İrlandalı golcü Sinclair Armstrong’u renklerine bağlayarak hücum hattını güçlendirdi.

Yaprak dökümü de bir o kadar hareketli. Yönetim; Brezilyalı stoper Heliton, Bulgar orta saha oyuncusu Krastev, kaleci Ekrem ve sağ bek Uğur Kaan ile yollarını resmen ayırdı. Lis’in de takımdan ayrılmasıyla birlikte Göztepe, yeni sezona bambaşka bir oyuncu grubuyla merhaba diyecek.

