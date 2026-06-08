Hüseyin Demir/Son Mühür Muğla’da düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası’nda mücadele eden Göztepe Spor Kulübü’nün milli sporcusu Cemil Cankat Er, Türkiye üçüncüsü oldu. İzmirli sporcu, 10000 m serbest branşında 01:58. 35 derecesi ile açık yaş Türkiye 3. oldu. Başarılı genç sporcu üçüncülüğün ardından ilk kez Son Mühür’e konuştu. Özel açıklamalarda bulunan başarılı sporcu Cankat Er, Göztepe camiasına önemli mesajlarda bulunurken hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları olduğunu söyledi.

“Milli takımda olmak büyük onur”

Milli takımda olmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu belirten Göztepe Spor Kulübü’nün milli sporcusu Cemil Cankat Er, “Muğla’daki yarışma benim için gayet bir şekilde güzel geçti. Hedefim madalya kürsüsünde yer almaktı ve istediğimi başardım. Türkiye ikincisi oldum ve gençler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. İstediğim derecelere ulaştığım için kendimi mutlu hissediyorum. Mutluyum çünkü elinden gelenin en iyisini yaptım… Umarım daha iyi başarılara imza atarım. Diğer yarışmalara göre daha iyi bir derece elde ettim. Milli takıma seçilmek benim için büyük onur ve gurur. Umarım ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederim. Sıradaki hedefim uluslararası yarışmalarda Avrupa Şampiyonlarında maldalya elde ederek bayrağımızı göklerde dalgalandırmak istiyorum” diye konuştu.

“Mental çalışmalarda bulunuyorum”

Fiziksel dayanıklık ve mental dayanıklık alanlarında özel çalışmalar yaptığımı söyleyen başarılı sporcu Cankat Er, “Açık su sporları her geçen gün daha da gelişiyor. Ülkemiz bu branşta gerekli iklim, coğrafya ve kültüre uygun olduğu için rahatlıkla açık su sporları yapılabilir. Bu branşa kondisyon ve fiziksel güç açısından yeterliğiniz önemli. O yüzden bizde antrenmanlarımızı bu alanda yapıyoruz. Hazırlık sürecimiz yarışmalarda yoğun geçiyor. Genelde 16 km seviyede antrenmanlarım oluyor. Havuzda yapılan yüzme yarışlarına göre açık su sporları daha zor oluyor. Yaptığımız antrenman metotları daha farlı bir düzeyde. Daha çok teknik, dayanıklık ve mental üzerine çalışıyorum” şeklinde konuştu.

“Hedef Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları”

Göztepeli Cankat Er, “Kendimi en çok milli takımda yer alma motivasyonuyla çalışıyorum. Zor anlarda pes etmeden olimpiyat hayallerimle yarışıyorum. Hiçbir zaman yere düşmeden hep ayakta kalıyorum. Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları’nda ay-yıldızlı bayrağımızı temsil etmek istiyorum” dedi.

“Göztepe camiasına teşekkür ediyorum”

Milli sporcu, “Göztepe Spor Kulübü’nün bana sunduğu destek ve imkândan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu ailenin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Sarı-kırmızılıları her yerde temsil etmekten onur duyuyorum. Antrenörlerim Erkan Mutlu ile tüm teknik idari ekibe teşekkürlerimi iletiyorum. Göztepeli yöneticilere ve olimpik branşlar temsilcisine teşekkürlerimi iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Daha fazla kitlelere ulaşabilir”

Açık su yüzmenin daha fazla kitlelere ulaşarak daha fazla yapılmasını temenni ediyorum. Yeni sporcuların bu alanda kendilerini denemelerini istiyorum. Kendilerine güvensilnler, daima sabırlı bir şekilde çalışınlar. Süreklilik ve devamlılık açık su yüzmede çok önemli. Yılmadan, bıkmadan bu sporu yaparak keyif almalarını isterim “ diye sözlerini sonlandırdı.