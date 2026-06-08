Hüseyin Demir/Son Mühür Türkiye Basketbol Ligi’nde 2025-2026 sezonunda büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet her geçen gün artıyor. Göztepe Spor Kulübü; uzun yıllardan sonra parkelere geri dönerken TB2L şampiyonluğunun ardından TBL’de mücadele ederek dörtlü finale kalarak yarı finale kaldı ve Bandırma Bordo’ya elendi. Göz-Göz’ün deneyimli başantrenörü Nehir Berk, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunurken sezon değerlendirmesini yaptı. Önümüzdeki sezon için kolları sıvayan İzmir temsilcisinin başantrenörü hedeflerinin Süper Lig’e yükselmek olduğunu söyledi. Göztepe’nin başantrenörü Nehir Berk, taraftarlara ve camiaya önemli mesajlarda bulunurken U17 Milli takımla Dünya Kupası’nda madalya almak istediklerini belirtti.

“Taraftarımızın takdirini topladık”

Türkiye Basketbol Ligi’nde sezon değerlendirmesinde bulunan Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Nehir Berk, “Play-off yarı finalde elenmiş olmamıza rağmen tüm basketbol kamuoyunun ve taraftarlarımızın takdirini kazandığımızı düşünüyorum. Tabi ki finale kalmak çok istemiştik, büyük bütçeli ve kaliteli bir ekibe karşı büyük bir mücadele verdik, bence ilk maçı kazanmayı da hak etmiştik sonrasında evimizde kazanarak seriyi son maça taşımayı da başardık ama daha ileriye gidemedik. Sonuçta kıyasıya maçta elendiğimiz takım, final serisini 3-0 kazanarak şampiyon oldu. Bizim yaptığımız işin, ortaya koyduğumuz performansın önemini de bu sonuç daha net gösterdi diyebilirim” diye konuştu.

“Mütevazı bütçe, doğru kadro”

Takımın kimyasının ve uyumunun iyi olduğunu, takım karakterini sahaya yansıttıklarını belirten başantrenör Nehir Berk, “TBL’deki ilk sezonumuzda çok iddialı olmayan bir bütçeyle sezon başından itibaren çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Genel menajerimiz Onur Aksoy bu ligin dinamiklerini çok iyi biliyor, bu sayede mütevazı bir bütçemiz olmasına karşın doğru bir kadro kurmayı başardık. Ligin ikinci yarısında biraz düşüş yaşadık ama çok iyi toparlandık. İyi bir takım kimyasına ve çok iyi karakterlere sahip olmak bu noktada bizi beklentilerin ötesine taşıyor. Bütün sezona baktığımızda bu takımın bir parçası olmaktan kişisel olarak gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

“Taraftarlarımız itici güç”

Taraftarların itici bir güç olduğunu söyleyen Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Nehir Berk, “Göztepe Spor Kulübü gerçekten çok büyük bir camia, dışarıdan bunu biliyordum ama bu kulübün içinde geçirdiğim bir sene sonunda bunu daha iyi anladım. Camianın beklentileri, taraftarımızın ilgi ve desteği bizim için itici bir güç ve ekstra motivasyon oldu. Sezonun sonunda onların bu takımın ortaya koyduğu basketboldan ve mücadelesinden memnun olduklarını görmek ve böyle büyük bir kulüpte çalışmak benim açımdan mutluluk verici. Umarım taraftarlarımızı önümüzdeki sezon daha mutlu etmeyi başarırız” ifadelerini kullandı.

“TBL’de marka değeri artıyor”

TBL’nin kalite ve marka değerinin arttığını, rekabetin üst düzeyde olduğunu vurgulayan başantrenör Nehir Berk, “Türkiye Basketbol Ligi’nin gerçekten zor ve çekişmeli bir lig olduğunu söyleyebilirim. Basketbol Süper Lig’de 7 yabancı kuralından sonra TBL’de değerli oyuncusu kalitesi çok yükseldi. Bu durum oynanan basketbol kalitesinin ve rekabetin artmasına neden oldu. Alt ve orta sıralar birbirine çok yakın, düşen takım bile averajla belli oldu. Her hafta 2 maçın televizyon yayını olması, play off serilerinin hepsinin canlı yayınlanması ligin marka değerini olumlu etkiliyor. Oynanan basketbola ve rekabet seviyesine baktığımız zaman aslında daha çok izleniyor olması gerektiğini düşünüyorum. Bence ligin marka değeri ve izlenirliği artmaya devam edecek” dedi.

“Takım kimyası”

Jordan Barnes ile Gueye’nin takıma olan katkısını anlatan Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Nehir Berk, “Yabancı oyuncuların takıma olan katkısını, verimliliğini anlatan Barnes ve Gueye ligimizde daha önce oynamış oyuncular. Özellikle Gueye uzun yıllardır TBL’de forma giyiyor. Ama iki oyuncuda ligde en iyi performanslarını bizim takımımızda gösterdi. Bu sezon gösterdiğimiz performansta iki oyuncunun da kuşkusuz büyük etkisi oldu. Ama bunu sağlayan etkenlerden biri de diğer oyuncularla uyumlarını yakalamamış olmamız. Yabancı oyuncularımızın da oynadıkları basketbol kadar karakterleri ve aidiyet duygularıyla gerçekten bu takıma büyük katkılar verdiklerini düşünüyorum” diye konuştu.

“Fatih Cantitiz karakteriyle iyi bir lider”

Kaptan Cantitiz’in liderliğine değinen deneyimli başantrenör, “Fatih Cantitiz gerek oynadığı basketbolla gerekse karakteriyle gerçek bir lider. Sahada hem bana hem oyunculara çok yardımcı oldu. Hücümda herşeyi yapabiliyor, ihtiyacımız olduğunda ikili oyun oynayabiliyor, alçak posttan hücum edebiliyor, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayabiliyor ve birden fazla mevkide oynayabildiği için taktiksel olarak da bizi rahatlatıyor. Hücumdaki ve savunmadaki etkinliğinin yanı sıra takım lideri olarak onun verdiği mücadele ve gösterdiği isteğin takımı olumlu anlamda çok ileri taşıdığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Eray Büyükcangaz kendini buldu”

2004 jenerasyonunun parlayan yıldızlarından Eray'ın performansını değerlendiren başantrenör Berk, "Eray Büyükcangaz kendi jenerasyonun en değerli oyuncularından bir tanesi, altyapı milli takımlarında da pek çok başarıda emeği olan bir oyuncu. Önceki yıllarda kariyerinde bir düşüş yaşadı ama bu sezon kendini bulduğunu düşünüyorum. Özellikle savunma konusunda ve mental olarak kendini çok geliştirdi. Aynı zamanda ciddi bir skor tehdidi de var, dış şut yüzdesi de bu sezon geçmişe nazaran bir hayli yükseldi. İlerleyen dönemde çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum” dedi.

“Göztepe’de olmaktan mutluyum”

Sarı-kırmızılı camiada mutlu olduğunu söyleyen deneyimli antrenör, "Göztepe gibi bir kulübün başantrenörü olmak kariyerim için büyük bir adım oldu ve bu kulüpte olmaktan çok mutluyum. Şu an en büyük hedefim Göztepe ile önümüzdeki sezon daha ileriye gitmek ve bu kulübün BSL’ye çıkmasına yardımcı olmak. Uzun vadede hedeflerim ve hayallerim tabi ki var. Ama her zaman adım adım ilerlemek gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

“Hedefimiz Dünya Şampiyonası’nda madalya”

Ay-yıldızlılarla U17 Dünya Şampiyonasında madalya hedeflediklerini söyleyen Nehir Berk, "Milli takımlarda görev almak mesleğe başladığımdan beri benim en büyük isteklerimden biriydi. Geçen sezon bunu ilk kez yaşadım, gerçekten göğsünde ay yıldızla maça çıkmak, maçtan önce İstiklal Marşımızı okumak benim için tarif edilmez bir gurur. Bununla beraber ülkemizin kendi yaş grubundaki en iyi oyuncularıyla çalışmak ve onlara bir şeyler katabilmek de beni işime çok motive ediyor. Bu sene Dünya Şampiyonası İstanbul’da oynanacak bizde bu şampiyonada ülkemizi temsil edeceğiz. Kendi ülkemizde, seyircilerimizin desteğiyle oynamanın ayrı bir gurur ve keyif olacağını düşünüyorum. Dünya Şampiyonası’nda madalya alarak ülkemizi ve milletimizi gururlandırmak istiyoruz, inşallah bunu başaracağız” ifadelerini kullandı.

“Göztepe camiasına ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum”

Başantrenör Berk, "Göztepe camiasına ve taraftarlarına bütün sezon boyunca verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizlere yanımızda olduklarını hissettirdiler. Biz de takım olarak onlara layık olmak için çok fazla çalıştık, formanın ağırlığının farkında olarak bunun bilinciyle mücadele ettik. Bizlere verilen bu desteğin önümüzdeki sezonda artarak devam edeceğini biliyoruz ve hissediyoruz. Umarım taraftarlarımızla birlikte yeni sezonda çok daha güzel ve başarılı bir yıl geçireceğiz” dedi.