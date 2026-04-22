Tekstil Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nde önemli bir gelişme yaşandı. Yönetim değişimi resmileşti. Yapılan seçimlerle birlikte yeni yönetim kurulu göreve başlarken, aynı zamanda önceki dönem başkanına da teşekkür mesajında bulunuldu.

Eski Başkan'a teşekkür!

Eski başkan Çağlayan Çevirme, görev süresini tamamlarken, şubeye bulunduğu katkılar ve özverili çalışmaları dolayısıyla kendisine teşekkür mesajı iletildi. Yayımlanan teşekkür mesajında, Eski başkan Çağlayan Çevirme’nin meslek örgütüne kazandırdığı değerlere vurgu yapıldı ve bundan sonraki süreçte de kendisine başarılar dilendi.

Seçimlerin ardından belirlenen yeni yönetim kurulu resmen göreve başlamış oldu. Yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Başkan: Neyra Nam Sarı

Başkan Vekili: Gizem Ceylan Türkoğlu

Şube Sekreteri: Aslı Alime İlleez

Sayman: Selim Delibaş

Yönetim Kurulu Üyeleri: Aydan Tör, İnci Onur, Yağız Silay

Yapılan açıklamada ayrıca, "Yeni yönetim kurulumuza başarılar diler, birlikte daha güçlü bir mesleki dayanışma ve üretim için çalışacağımıza inanıyoruz." denildi.

