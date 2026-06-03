Trendyol Süper Lig’de yeni sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen ve Avrupa hedefiyle yola çıkmak isteyen Göztepe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İzmir temsilcisi, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City forması giyen genç forvet Sinclair Armstrong’u kadrosuna kattı.

4+1 yıllık sözleşme!

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, Armstrong’un kariyerine artık Göztepe forması altında devam edeceği belirtilirken, oyuncuya başarı dilekleri iletildi.

Kulübün açıklamasında, “Sinclair Armstrong Göztepe’mizde” ifadeleriyle transfer açıklanırken, genç oyuncunun sarı-kırmızılı camiaya katılmasından duyulan memnuniyet ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İrlandalı hücum oyuncusu Sinclair Armstrong ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

İngiltere Championship’ten takviye!

22 Haziran 2003 tarihinde İrlanda’da doğan Sinclair Armstrong, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City formasını terletti.