Hüseyin Demir/Son Mühür Göztepe Spor Kulübü U19 takımı, Trabzonspor’u finalde 3-1 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu ve UEFA Gençlik Ligi biletini kaptı. Bu tarihi başarı ile İzmir’e ve ülkemize büyük coşku yaşatan Göz-Göz’ün gençleri üstün performansı, takım oyunu ve karakteriyle dikkat çekti. Sarı-kırmızılı gençler önümüzdeki sezon Avrupa’da mücadele edecek. Camianın ve taraftarların ayakta alkışladığı Göztepeli gençler gurur kaynağı oldu. Sport Republic yönetiminin vizyonu ve dünya genelindeki oyuncu takip (scouting) ağının meyvelerini topladığı bu şampiyonluğun başarı hikayesini takımın kaptanı Efe Can Mete, anlattı. Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunan, stoper pozisyonunda görev alan Mete, hedeflerini, şampiyonluğun perde arkasını ve Göztepe’nin sürdürülebilir altyapı modelinin önemini vurguladı.

“Şampiyonluğu hak ettik”

Çok çalışarak kupayı hak ettiklerini belirten Göztepe Spor Kulübü’nün kaptanı Efe Can Mete, “ Böyle bir başarı yakaladığımız için çok mutluyuz ve gururluyuz; İzmir halkına büyük coşku, sevinç yaşattık. Göztepe'mizin uzun yıllar süren bir Avrupa açlığı vardı. Taraftarlar bizden bunu çok bekliyordu ve güveniyorlardı. Onların güvenini boşa çıkarmadık… Finalde iyi bir oyun oynayarak, hak ettiğimiz şampiyonluğu kazandık. Herkes dışarıdan görülenleri görebiliyor ama ben takım içine girecek olursam; gerçekten takımda çok farklı bir uyum ve kimya var. Antrenörler, oyuncular tamamen bir aile ortamı içerisindeyiz… Kısıtlı imkanlara rağmen hiçbir takım arkadaşım hiçbir zaman pes etmedi, bahanelerin arkasına saklanmadılar. Sonuna kadar mücadele ettiler. Biz sezon başına ilk geldiğimizde bunu bir hayal olarak görüyorduk. Sezon içerisinde başarılı sonuçlar alınınca hedef haline getirdik bunu. Sonunda da çok çalışarak hedefimize ulaştık” şeklinde konuştu.

​“Tesislerimiz olduğunda daha güzel olacak”

​Altyapı tesislerinin olduğu zaman daha büyük başarılara imza atacaklarını vurgulayan kaptan Efe Can Mete, “Takımımız içerisinde çok güzel bir yapılanma var. Zaten tüm kulüpler Göztepe'mizi örnek almaya çalışıyorlar bu konuda… Altyapıda da çok karakterli ve gelişime açık genç arkadaşlarımız yer alıyor. Altyapıda tek eksik olduğumuz şey tesis imkanı diyebilirim. Onlar da olduğu zaman da gerçek farkımız ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar kısıtlı imkanlara rağmen zorlu süreçte çok güzel başarı elde ettik. Yani altyapı tesisimiz olduğunda bunun meyvesini daha çok toplayıp daha güzel başarılara imza atacağız” diye konuştu.

​“Tek yürek olduk”

​Başarılarının perde arkasında bir aile ortamı olduğunu, yabancı oyuncuların takıma önemli katkılarda bulunduğunu söyleyen Efe Can Mete, “Dışarıdan gelen yabancı oyuncuların takıma çok katkısı oldu. Prince, Salem, Frank çok işler çıkardı. Son dönemde artan performanslarıyla dikkat çekti. Hiçbir zaman yabancılık çekmediler. Dediğim gibi, bir aile ortamı var takımda… Onlar hiçbir şekilde yabancılık çekmelerine izin vermeden hemen aramıza aldık. Sanki 10 yıllık takım arkadaşıymışız gibi... Başarımızın sırrı tamamen bu aile ortamı diye düşünüyorum takım içindeki. Asla yabancılar, Türkler diye bir gruplaşma yoktu. Tamamen tek yürek halindeydik. Başarımızın sırrı da buydu” dedi.

​“Benjamin Fucs çok net”

Takımın teknik direktörü için açıklamalarda bulunan kaptan Mete, “Benjamin Fucs çok gerçekçi bir antrenör… Oyuncusuna karşı her zaman dürüst ve şeffaf olduğunu söyleyebilirim. Her konunda net bir tavrı var. Antrenör böyle oldukça karşısındaki oyuncu eksiği ne, fazlası ne, neyi geliştirebilir bunu öğrenebiliyor. Benjamin Fucs, bunu gerçekten çok güzel yapıyor. Daha ilk senesinde bizle beraber böyle bir başarıya imza attı” ifadelerini kullandı.

​“Hep birlikte başardık”

​Göztepe Spor Kulübü camiasına ve taraftarlara teşekkür mesajını ileten kaptan Mete, “Bizi bu yolda destekledikleri ve inandıkları için taraftarlarımıza, camiamıza çok teşekkür ederim. Onların her geldiği maça karşılığını vermeye çalıştık. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi sahaya yansıttık. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Onların gücüyle beraber ulaştık bu başarıya. Sadece kendimiz olarak değil; taraftar olarak, yöneticilerimiz olarak, tüm camia olarak hep birlikte başardık bunu. Herkesin payı var” diye konuştu.

“Hedefim Göztepe A takımda forma giymek”

​Milli takım altyapılarda ay-yıldızlı formayı gururla temsil eden, ilk hedefinin Göztepe A takımda forma giymek olduğunu belirten Efe Can Mete, “Göztepe'de gelişim gösterip öğrendiklerimi sahaya yansıtmak istiyorum. Bunları iyi yaptıktan sonra zaten gerisinin geleceğini düşünüyorum. Hedefim Göztepe A takımında forma giymek, bunun için çok çalışıyorum. En iyi şekilde sarı-kırmızılı rengimize hizmet etmek istiyorum. Küçüklüğümden beri hayalim buydu. Burada büyüdüm ve doğdum. Bunun karşılığını kulübüme vermek istiyorum. Milli takımlarda da alt yaş gruplarında 13 defa milli oldum. Bu da ayrı, güzel bir tecrübe. Oradaki insanları, yabancı futbolcuları görüyorum. Güzel bilgiler alıyorum, önemli bir deneyim oldu. Güzel zamanlar geçirdim milli takımda. Umarım daha iyi başarılara hep birlikte imza atarız” diye sözlerini noktaladı.