Yeni sezonda Sultanlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurma amacıyla yola çıkan Göztepe, dış transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Rus voleybolcu Anna Astashina’yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı kırmızılı İzmir ekibi, genç pasör ile önümüzdeki sezon için anlaşma sağlandığını belirtti. Ayrıca, transferin takımın oyun organizasyonuna önemli katkı sağlaması beklenmekte.

Göztepe’den resmi açıklama!

Göztepe tarafından yapılan açıklamada, 2005 doğumlu Rus oyuncunun pasör pozisyonunda görev yaptığı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Pasör pozisyonunda oynayan 2005 doğumlu Rus oyuncu Anna Astashina ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Anna.”

Sarı-kırmızılı yönetim tarafından, genç oyuncunun kariyer gelişimi ve potansiyeline vurgu yapılarak transferin geleceğe yönelik önemli bir yatırım olduğu belirtildi.

Önemli takımlarda forma giydi!

21 yaşında olmasına rağmen göze çarpan bir kariyere sahip olan Anna Astashina, Rus voleybolunun önemli ekiplerinin formalarını terletti. Genç pasör daha önce Dinamo-Ak Bars-UOR, Dinamo-Ak Bars, Leningradka ve son olarak Yenisey Krasnoyarsk takımlarında forma giydi.

“En iyi pasör” seçildi

Rus voleybolunun gelecek vaat eden isimleri arasında yer alan Anna Astashina, 2024 yılında Rusya Gençler Ligi’nde “en iyi pasör” ödülünü kazanan isim olmuştu.

