Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından gözler yeni sezona çevrilmiş durumda. Bu kapsamda takımlar yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde transferler ve ayrılıklar için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda Avrupa hedefine ulaşmak için güçlü bir kadro planlamasıyla yola çıkacak olan sarı kırmızılı İzmir ekibi Göztepe, sezonun tamamlanmasının ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Gelecek oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncuların da kimler olacağı merak konusu olurken, Göztepe'den bir ayrılık açıklaması geldi. Göztepe tarafından yapılan açıklamaya göre, Uğur Kaan Yıldız ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Göztepe'den yapılan açıklamada, "Teşekkürler Uğur Kaan Yıldız

Uğur Kaan'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sıradaki durak neresi olacak?

Ana mevkii orta saha olan Uğur Kaan Yıldız, sağ bek pozisyonunda da forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 600 bin Euro olan Uğur Kaan Yıldız'ın yeni sezonda hangi takımın formasını terleteceği merak konusu.