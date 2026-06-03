Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) 8'inci sınıf öğrencileri için düzenlediği merkezî sınav maratonuna sayılı günler kaldı. Öğrencilerin sınava girecekleri salonları gösteren belgelerin e-Okul üzerinden duyurulmasıyla birlikte gözler sınav kurallarına ve lise tercih şartlarına çevrildi. Sistemin esnek yapısı nedeniyle bazı öğrenciler sınava katılıp katılmama konusunda kararsızlık yaşarken, bakanlığın yayımladığı yerleştirme kılavuzu sürecin nasıl işleyeceğini net bir şekilde ortaya koydu. Adaylar, hangi liselerin puanla, hangilerinin ise adrese dayalı alım yaptığını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.

LGS'YE GİRMEK ZORUNLU MU, HERKES SINAVA GİRECEK Mİ?

MEB'in yayımladığı kılavuza ve mevcut sisteme göre 8'inci sınıf öğrencilerinin LGS'ye girme zorunluluğu bulunmuyor. Sınava katılım tamamen öğrencinin ve velinin isteğine bırakılıyor. Yalnızca merkezî sınav puanıyla öğrenci kabul eden "nitelikli okulları" hedefleyen öğrencilerin bu sınava başvurması ve katılması gerekiyor.

LGS PUANIYLA ALAN LİSELER HANGİLERİ?

Merkezî yerleştirme sistemiyle öğrenci alan eğitim kurumları, öğrencilerin LGS puanı üstünlüğüne göre tercih sürecini şekillendiriyor. Bu kapsamda; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, sınavla alım yapan Anadolu liseleri, proje okulları, Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları öğrencileri merkezî sınav puanıyla kabul ediyor.

LGS'YE GİRMEYEN ÖĞRENCİLER HANGİ LİSELERE GİDECEK?

Sınava katılmayan veya sınava girip yeterli puanı alamadığı için herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler eğitim hakkından mahrum kalmıyor. Bu durumdaki adaylar, "yerel yerleştirme" sistemiyle ikametgahlarına en yakın sınavsız okullara kayıt yaptırabiliyor.

ADRESE DAYALI YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavsız öğrenci alan liselere yerel yerleştirme işlemleri; öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları (OBP) ve devamsızlık durumları göz önünde bulundurularak yapılıyor. İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlar dahilinde ortaöğretim kayıt alanları oluşturuluyor ve öğrenciler adreslerine en uygun türdeki liselere yerleştiriliyor.

LİSE TERCİHİ VE KAYIT İÇİN GENEL ŞARTLAR NELER?

Ortaöğretim kurumlarına başvuru yapabilmek için adayların 2025-2026 eğitim öğretim yılında 8'inci sınıfı başarıyla tamamlamış olması veya açık öğretim ortaokulundan mezun durumda bulunması gerekiyor. Ayrıca sınavla alan okulları tercih edecek öğrencilerin geçerli bir LGS puanına sahip olması ve tercih edilecek lisenin özel kayıt kabul şartlarını taşıması isteniyor.