Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve 8'inci sınıf öğrencilerinin nitelikli bir liseye yerleşmek için ter dökeceği LGS maratonuna sayılı günler kaldı. Sınav giriş belgelerinin e-Okul sistemi üzerinden erişime açılmasıyla birlikte heyecan artarken, bazı öğrenciler ve veliler eğitim sürecini Açık Öğretim Lisesi (AÖL) üzerinden tamamlamanın yollarını arıyor. Katılım zorunluluğu bulunmayan LGS sürecinde, adrese dayalı yerleştirmenin yanı sıra açık lise seçeneği de pek çok adayın gündeminde yer alıyor. Eğitimine açıktan devam etmek isteyen adaylar, AÖL kayıt şartlarını ve lise sınavının bu sürece doğrudan bir etkisi olup olmadığını öğrenmek istiyor.

AÇIKTAN LİSE OKUMAK İÇİN LGS GEREKLİ Mİ, ZORUNLU MU?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava katılmak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından zorunlu tutulmuyor. Bu sınav, yalnızca fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve proje okulları gibi sınavla öğrenci alan kurumlara yerleşmek isteyen adayları kapsıyor. Dolayısıyla eğitimine Açık Öğretim Lisesi (AÖL) bünyesinde devam etmek isteyen bir öğrencinin LGS'ye girme zorunluluğu bulunmuyor. Sınava hiç girmeyen, lise tercihi yapmayan veya sınava girip herhangi bir örgün eğitim kurumuna yerleşemeyen ortaokul mezunları, doğrudan açık liseye kayıt yaptırabiliyor.

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU MEZUNLARI LGS'YE GİREBİLİR Mİ?

Açık Öğretim Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerin de sınavla öğrenci alan nitelikli liselere yerleşme hakkı bulunuyor. Örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan ve 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönemi itibarıyla mezun olan ya da mezun olabilecek durumda bulunan açık ortaokul öğrencileri LGS'ye katılabiliyor. Bu adaylar, kayıt kabul şartlarını taşımaları ve yerleştirme takvimini takip etmeleri hâlinde diğer öğrenciler gibi e-Okul sistemi üzerinden lise tercihi yapabiliyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

MEB yönetmeliklerine göre Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırabilecek kişilerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Açık liseye geçiş ve ilk kayıt hakkı tanınan gruplar şu şekilde sıralanıyor:

İlköğretim, ortaokul veya imam hatip ortaokulundan mezun olanlar,

Ortaokul mezunu olup tercih yapmadığı için veya herhangi bir nedenle örgün lise kurumlarına yerleşemeyenler,

Örgün eğitim veren lise kurumlarından ayrılanlar,

Bakanlığın belirlediği mevzuat hükümlerine göre örgün eğitimden açık liseye geçişine izin verilen öğrenciler,

Herhangi bir lise düzeyindeki kurumdan mezun olanlar,

Rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından hazırlanan özel eğitim değerlendirme kurulu raporuyla açık liseye yönlendirilen özel eğitim ihtiyacı olan bireyler.